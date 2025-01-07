Siemens Energy ответила на угрозу "Росатома" подать в суд

Российская государственная корпорация "Росатом" намерена судиться с немецким производителем из-за того, что он не поставил заказанное оборудование для атомной электростанции "Аккуя", которую она строит в Турции на побережье Средиземного моря. Об этом 4 января в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. При этом он указал на компанию Siemens, хотя на самом деле речь идет о другой фирме: Siemens Energy. Это, пожалуй, первое, что нужно знать обо всей этой истории.

Бывшее подразделение "Сименс", но уже не "Сименс"

Siemens Energy, в свою очередь, вечером 6 января сообщила DW эксклюзивную информацию: она получила наконец от властей ФРГ экспортное разрешение, готова теперь выполнить свои обязательства перед клиентом и уже даже ведет с ним соответствующие переговоры. Это - неожиданный поворот в интриге вокруг сооружения Россией в Турции АЭС с оборудованием из Германии. Тем более, что еще одной заинтересованной стороной здесь является Китай. Но обо всем по порядку.

Атомная электростанция "Аккую" с четырьмя энергоблоками сооружается на юге Турции на самом берегу Средиземного моря Фото: DHA

"Мы обратили внимание на сообщения СМИ о намерении подать в суд, однако на данный момент иск нам не предъявлен", - так в письменном ответе на запрос DW заявление Алексея Лихачева прокомментировал Тим Проль-Герве (Tim Proll-Gerwe), пресс-секретарь Siemens Energy.

Раньше это было подразделение по производству энергетического оборудования в составе немецкого технологического гиганта Siemens. Однако в 2020 году оно было преобразовано в самостоятельную компанию и вышло на биржу, о чем DW подробно писала тогда в статье "Siemens без турбин. Немецкий концерн прощается с энергетикой". Сегодня материнскому концерну принадлежат всего лишь 17% акций бывшей дочерней компании, так что отвечать в арбитраже, если дело действительно дойдет до суда, предстоит именно ей.

Власти ФРГ долго не выдавали разрешения на экспорт

Тим Проль-Герве подтвердил DW: при строительстве АЭС "Аккую" компания Siemens Energy была предусмотрена как поставщик комплектного распределительного электрогазового устройства, необходимого, как пояснил пресс-секретарь, для подачи электроэнергии в турецкую энергосистему. Соответствующий контракт, сообщил он, был заключен в 2020 году с компанией "Электроавтоматика". Эта фирма из Санкт-Петербурга является постоянным поставщиком продукции для предприятий, входящих в госкорпорацию "Росатом", говорится на ее сайте.

Логотип компании Siemens Energy Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance

Однако "долгое время", пояснил пресс-секретарь, Siemens Energy дожидалась экспортного разрешения от Федерального ведомства экономики и экспортного контроля (BAFA). Ведь его компания, счел он нужным подчеркнуть, строго выполняет требования внешнеторгового законодательства.

Далее Тим Проль-Герве сообщил: "К настоящему моменту все необходимые разрешения от соответствующего ведомства на вывоз компонентов получены, так что мы могли бы выполнить наши договорные обязательства, если клиент все еще этого желает. По этому поводу мы ведем сейчас переговоры с клиентом".

Видимо, под клиентом в данном случае скорее подразумевается "Электроавтоматика" или сама АЭС "Аккую", чем "Росатом". Но трудно поверить, что глава российской госкорпорации, делая заявление про намерение судиться с Siemens Energy, не был информирован о столь важном факте, как получение немецким поставщиком разрешения на экспорт.

Следовательно, его продукции найдена замена, и в "Росатоме", похоже, настроились на то, чтобы в суде добиваться компенсаций. На это указывают слова Алексея Лихачева из телеинтервью про "дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования", а также его фраза, что "эти претензии будут предъявлены".

Соглашение о строительстве АЭС "Аккую" подписывают 12 мая 2010 года президенты РФ Дмитрий Медведев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance

Похоже также, что в Москве постараются хотя бы частично свалить на Siemens Energy и тем самым на Германию, вину за сильно затянушееся строительство, ведь не будем забывать: соглашение о сооружении АЭС "Аккую" было подписано еще в 2010 году, фундамент первого энергоблока был заложен в 2018 году, но в эксплуатацию его сдадут в лучшем случае в наступившем 2025. А весь долгострой пока планируется завершить не раньше 2028 года.

Россия и тут нуждается в китайских технологиях

Что же касается найденной замены, то это, по всей видимости, продукция китайского производства. Во всяком случае, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар еще в сентябре 2024 заявил, что "Росатом" уже "разместил альтернативный заказ на этот продукт в Китае". В октябре вице-премьер РФ Александр Новак, напомнило информационное агентство "Интерфакс", рассказал, что альтернативное оборудование было закуплено у "дружественных стран" и первая партия уже доставлена на площадку АЭС "Аккую".

Складывается впечатление, что российская сторона старается не упоминать в данном случае Китай, чтобы не усугублять впечатление, что даже в такой традиционно развитой с советских времен сфере, как ядерная энергетика, импортозамещение в сегодняшней России не срабатывает и часть оборудования все равно приходится приобретать за рубежом - либо в Германии, либо все в том же Китае, увеличивая тем самым и без того уже высокую зависимость РФ от всевозможных китайских технологий.

Строительство в Турции АЭС "Аккую" по состоянию на 30 декабря 2024 Фото: Serkan Avci/Andalou/picture alliance

Можно только гадать, почему BAFA так долго не выдавала разрешение на поставку в Турцию отдельных компонентов заказанного в Германии оборудования, тогда как вывоз других компонентов был одобрен весьма быстро, о чем немецкий информационный портал ntv со ссылкой на пресс-службу Siemens Energy сообщал в сентябре 2024.

Было ли это связано с обычным бюрократизмом или же с сознательным затягиванием рассмотрения дела с целью в конечном счете подтолкнуть заказчика поменять поставщика и тем самым избавить немецкую фирму от необходимости выполнять контракт с российской ядерной корпорацией? Ведь она, в частности, контролирует оккупированную войсками РФ украинскую Запорожскую АЭС, так что выполнение контракта, вполне вероятно, было бы связано с имиджевыми потерями как для Siemens Energy, так и для Германии.

Угроза суда, но не политического скандала

На вопрос DW о сотрудничестве с российскими фирмами Тим Проль-Герве ответил так: "Siemens Energy на ранней стадии свернула любую деловую активность в России и больше не имеет там договорных отношений. Siemens Energy обязана выполнять лишь остающиеся в силе прежние контракты, заключенные до начала войны в Украине. Однако это всегда происходит, естественно, в соответствии с действующими санкциями и ограничениями, связанными с контролем за экспортом".

27 апреля 2023. Президенты Турции и РФ, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 на АЭС "Аккую" Фото: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

Если BAFA теперь выдала разрешение на экспорт, значит, поставка данных компонентов на атомный объект в Турции формально все же не нарушает ни действующие в ФРГ экспортные ограничения, ни санкции ЕС против России. Однако трудно предположить, что "Росатом" теперь захочет и сможет отказаться от китайского оборудования в пользу немецкого: Китай это вряд ли допустит. В результате Siemens Energy грозит арбитражное разбирательство, в ходе которого компания, однако, сможет убедительно перекладывать ответственность на регулирующие органы ФРГ. Зато ей теперь вряд ли грозит политический скандал из-за сотрудничества с "Росатомом".

Ну, а если со временем придется платить неустойку, то Берлин такой системообразующей компании при необходимости вполне сможет и помочь. Осенью 2023 года, к примеру, правительство ФРГ предоставило Siemens Energy под важные энергетические проекты государственные гарантии по кредитам на сумму 7,5 млрд евро.