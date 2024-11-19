Опасность шпионажа? В ФРГ спорят о работе с "Росатомом"

Французский атомный концерн Framatome, вопреки критике, не отказывается от планов производить в ФРГ топливные элементы по лицензии "Росатома". Разрешения на это нет, но французы не сидят, сложа руки.

20 ноября 2024 года городок Линген на северо-западе Германии превратится в сцену для спектакля с геополитическим подтекстом. Здесь состоятся общественные слушания относительно планов французского государственного атомного концерна Framatome открыть на его заводе в Лингене цех по производству топливных сборок для АЭС по лицензии компании "ТВЭЛ" - "дочки" российского "Росатома". Оппоненты этого проекта, прежде всего экологические неправительственные организации и активисты движения против атомной энергетики, подали в рамках подготовки к слушаниям более 11 тысяч возражений.

"Росатом" - инструмент Кремля?

"Росатом", как свидетельствует вся его деятельность - не обычная компания, занимающаяся бизнесом. Этот госконцерн используется российскими властями в геополитических интересах. Это - инструмент Кремля", - пояснил в интервью DW один из ключевых аргументов против проекта представитель немецкой общественной организации Ausgestrahlt Армин Зимон (Armin Simon). По его убеждению, сотрудничество с российскими госструктурами в такой чувствительной сфере как атомная энергетика несет слишком высокие риски с точки зрения безопасности.

"Производство топливных сборок в сотрудничестве с россиянами открывает Кремлю возможности для шпионажа и диверсий. Кремль наладит таким образом рабочие связи и получит доступ к информации", - предостерегает Зимон. Со своей стороны, Framatome заявляет, что открыт к любым проверкам и, ссылаясь на выводы своих экспертов, не видит рисков. "Все гипотетические рисковые сценарии по поводу возможных манипуляций и шпионажа на заводе Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в Лингене не имеют под собой никаких оснований, поскольку ни сейчас, ни в будущем сотрудники "ТВЭЛ" не будут иметь доступа к заводу", - отметил представитель Framatome, отвечая на вопросы DW.

"Сотрудники "ТВЭЛ" не будут иметь доступа к заводу в Лингене", убеждают представители Framatome Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Креативные решения от Framatome

Формально доступа у россиян к заводу в Лингене, где производятся топливные сборки к западным реакторам АЭС, действительно нет. Как выяснили активисты Ausgestrahlt, проведя собственное расследование, летом ANF завезла в Линген, не дожидаясь официального разрешения на производство российских сборок, оборудование для обучения персонала за пределами территории завода. Для этого было арендовано складское помещение в промзоне города, установили активисты. Отвечая на запрос журналистов телерадиокомпании NDR, в Framatome заявили, что в помещении "проводились испытания оборудования, которое потребуется в дальнейшем в производстве".

Критики подчеркивают, что непубличным сотрудничеством с россиянами, еще до получения разрешения властей, французы лишь усугубляют недоверие к проекту. Как выяснила DW, проанализировав базу данных российской таможни, доступную через сервис Importgenius, оборудование для производства топливных сборок было не напрямую поставлено компании ANF в Лингене, которая никак не дождется разрешения в ФРГ, а через Францию. В ноябре 2023 года "дочка" "ТВЭЛ" - АО "Машиностроительный завод" - поставила оборудование, предназначенное для производственной площадки в Лингене, на завод Framatome в городе Жемон, который является ближайшим к Лингену филиалом французского концерна за пределами Германии. Кроме вопроса, как попало в Германию оборудование для пока несогласованного с властями проекта, активисты также теряются в догадках: получали ли российские специалисты разрешение на работу в Германии? В мэрии Лингена, отвечая на вопрос DW, отметили, что ее сотрудники "не были вовлечены в соответствующие (визовые. - Ред.) процедуры".

Акция протеста в Лингене, 2022 год Фото: David Inderlied/dpa/picture alliance

Лакомый кусок рынка: 19 реакторов в ЕС

В Лингене Advanced Nuclear Fuels GmbH производит топливные сборки для реакторов АЭС в странах Запада. В отличие от российских топливных сборок, они четырехугольные, а не шестиугольные. Шестиугольные сборки используются на реакторах типа ВВЭР, разработанных "Росатомом". Такие реакторы работают сегодня в пяти странах ЕС - Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. "Эти страны зависимы от России в поставках ядерного топлива и им как можно скорее нужна надежная, безопасная и готовая к использованию альтернатива", - подчеркнул в ответ на запрос DW представитель Framatome. По его словам, операторы реакторов типа ВВЭР в странах ЕС сами обратились к Framatome с просьбой "присоединиться к разработке суверенного европейского решения относительно ядерного топлива, чтобы избежать перебоев с предоставлением критически важных услуг и уменьшить зависимость от импорта из-за пределов ЕС".

В странах Евросоюза работают 19 реакторов типа ВВЭР. Чтобы предложить альтернативу топливным сборкам из России, шведско-американский производитель Westinghouse без сотрудничества с россиянами много лет разрабатывает шестиугольные топливные сборки, которые уже используются на АЭС Украины, а с недавних пор испытываются и в Финляндии. Ожидается, что еще до конца 2024 года топливо Westinghouse будет впервые загружено в реакторы ВВЭР в Чехии, а в течение следующих лет - в Словакии и Болгарии. Из всех стран ЕС, где работают реакторы ВВЭР, до сих пор только Венгрия не подписала контракты на поставку топлива Westinghouse и продолжает закупать исключительно российские топливные сборки.

Призрачная диверсификация от Framatome?

Тем временем Framatome пытается запрыгнуть в уходящий поезд: в течение последних месяцев французы подписали контракты на поставку, начиная с 2027 года, ядерного топлива на АЭС Словакии, Чехии, Болгарии и Венгрии. Таким образом, на европейском рынке топлива для реакторов типа ВВЭР появляется конкуренция, что может обеспечить операторам АЭС более выгодные цены. Проблема только в том, что без сотрудничества с "Росатомом" французам пока нечего поставлять. Собственное топливо для реакторов типа ВВЭР Framatome обещает разработать лишь "в среднесрочной перспективе".

Назвать это "диверсификацией" поставок язык не поворачивается, раскритиковала в разговоре с DW Дария Должикова, эксперт британского аналитического центра по безопасности RUSI. "Диверсификация на рынке ядерного топлива должна фокусироваться на разработке альтернативного топлива для реакторов типа ВВЭР, которое не зависело бы от российских компонентов или участия "Росатома". Пока российская компания вовлечена в процесс производства топлива, я бы не называла это диверсификацией", - отмечает эксперт по ядерной энергетике.

Должикова констатирует, что на данном этапе Framatome зависим от "Росатома" в вопросе топливной программы для реакторов ВВЭР. "Критически важно, чтобы присутствие "Росатома" в ядерных цепочках поставок было максимально прозрачным - если страны, заявляющие о поддержке Украины, действительно хотят избавиться от зависимости от "Росатома", компании, которая является соучастницей российского вторжения в Украину", - отмечает Должикова. Эксперт однако добавляет, что не все страны действительно заинтересованы в том, чтобы преодолеть зависимость от РФ.

Топливные сборки Westinghouse еще требуют сертификата

Заявка "дочки" Framatome на производство топливных сборок по лицензии "ТВЭЛ" была подана в марте 2022 года, вскоре после широкомасштабного вторжения России в Украину. Лицензионное производство российских сборок может дать Framatome преимущество перед Westinghouse в конкурентной борьбе за нишу реакторов ВВЭР. Ведь сборки западной разработки нуждаются в многолетних испытаниях, прежде чем они получат сертификаты безопасности. В свою очередь, произведенные в Лингене лицензионные копии российских тепловыделяющих сборок (ТВС) не будут нуждаться в этой процедуре.

Это преимущество однако нивелируется неопределенностью относительно разрешения со стороны немецких ведомств. "Затраты времени на проверку со стороны федеральных надзирательных органов оценить пока невозможно, - ответили на запрос DW в Федеральном министерстве экологии Германии, которое будет принимать окончательное решение. - Никаких временных рамок для принятия такого решения нет". Предварительное заключение, разрешать ли в Лингене производство по российской лицензии, примет министерство экологии федеральной земли Нижняя Саксония, в которой расположен завод, после общественных слушаний 20 ноября.