Запад зависит от сырья из РФ. А если его экспорт остановят?

"К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель", - заявил в середине сентября Владимир Путин, поручив правительству рассмотреть возможность ограничить экспорт из России целого ряда товаров.

Учитывая попытки Кремля в 2022 году манипулировать поставками газа в Европу, чтобы подорвать ее решимость поддерживать Украину, новые угрозы российского президента не выглядят фантастическими. Причем США и ЕС привыкли закупать упомянутое сырье у России в значительных объемах.

Уран

Владимир Путин, возможно, не случайно начал с урана. Доля российской государственной компании "Росатом" на мировом рынке обогащенного урана для атомных электростанций превышает 40%, а высококачественный низкообогащенный уран для реакторов нового поколения больше не поставляет никто. Первая американская компания - Centrus Energy - начала самостоятельно обогащать уран лишь в конце прошлого года. Но объемы производства долго будут оставаться скромными. Основной бизнес Centrus Energy - поставки обогащенного урана, закупленного у "Росатома".

В целом на рынке США доля "Росатома" превышает 20%, а в ЕС составляет около 30%. Но и для самой компании рынки этих стран столь же важны. США - крупнейший потребитель обогащенного урана из России, обеспечивающий "Росатому" половину международных продаж, которые в сумме составляют ежегодно примерно $2 млрд. В ЕС "Росатом" поставляет обогащенного урана на $500 млн. Кроме того, на ту же сумму Европа закупает у "Росатома" готового топлива для АЭС, построенных советскими и российскими специалистами. Наряду с поставками сырья и готового топлива, "Росатом" зарабатывает на оказании услуг. В итоге, по собственным данным компании , страны Запада в 2023 году обеспечили ей более $4 млрд из $16,4 млрд глобальной выручки.

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Разрыв отношений с "Росатомом" был бы болезненным

Резкий разрыв отношений был бы болезненным для обеих сторон. Именно поэтому до недавнего времени "Росатом" был одной из немногих российских государственных компаний, не попавших под западные санкции, несмотря на дискуссии и многочисленные призывы украинских политиков и экспертов. При этом необходимость снижения зависимости от России в ядерной энергетике на Западе обсуждению не подвергается. Альтернативной точки зрения среди западных политиков придерживается лишь президент Венгрии Виктор Орбан .

Помимо "Росатома", обогащением урана в больших объемах занимаются еще две крупные компании - европейские Urenco и Orano. Обе сейчас увеличивают свои мощности, чтобы нарастить поставки на американский рынок, который является для них ключевым. Если они реализуют свои планы, США смогут безболезненно заместить текущий объем поставок из России примерно через пять лет, Европа - несколько позднее, прогнозирует эксперт атомного проекта экологического объединения Bellona Дмитрий Горчаков.

Ограничения против "Росатома"

Не дожидаясь сокращения поставок из России, США несколько месяцев назад сами ввели формальные ограничения против "Росатома". Это, впрочем, не полноценное эмбарго, подобное нефтяному. До 2028 года американским компаниям разрешено работать с "Росатомом", если они не смогут полностью заместить его поставки. Centrus Energy сразу же добилась такого разрешения .

Согласовать даже частичный запрет в такой чувствительной сфере, как ядерная энергетика, оказалось непросто. Палата представителей Конгресса США одобрила санкции еще в декабре 2023 года, однако Сенат проголосовал за них только в мае. В эти месяцы американские компании внезапно нарастили импорт обогащенного урана из Китая, который до этого в США его не поставлял. Власти подозревают, что фактически Китай реэкспортирует уран, купленный у России, которая в 2022–2023 годах резко нарастила поставки своему главному торговому партнеру.

Этот эпизод дает представление о том, как могут развиваться события в случае полного прекращения поставок из России: сырье все равно попадет на американский рынок - через Китай или другие страны.

Титан

Так же как российская атомная промышленность в основном сводится к "Росатому", за производство изделий из титана в России практически полностью отвечает компания "ВСМПО-Ависма" из города Верхняя Салда в Свердловской области. Как и "Росатом", она также является одним из мировых лидеров в своей сфере.

Доля "ВСМПО-Ависма" в мировом производстве титановой губки , первичного продукта переработки руды, из которого затем изготавливают слитки, оценивается примерно в 15%. Более половины всего объема титановой губки производят китайские компании, немногим менее четверти - японские, менее 10% - казахстанские. Других крупных игроков на мировом рынке нет.

Как и "Росатом", "ВСМПО-Ависма" находится под санкциями США , но не ЕС, притом что она частично принадлежит государственной компании "Ростех", объединяющей предприятия военно-промышленного комплекса. Более того, американским компаниям, несмотря на санкции, все еще разрешено работать с "ВСМПО-Ависма" - на определенных условиях. Помимо США, санкции против "ВСМПО-Ависма" ввела Канада, однако и они предусматривают исключения для местного производителя бизнес-джетов Bombardier и канадского предприятия Airbus.

США легче снизить зависимость от РФ, чем Европе

До вторжения России в Украину ключевыми потребителями продукции "ВСМПО-Ависма" за рубежом были американский Boeing и европейский Airbus. Потребности Boeing российская компания обеспечивала примерно на треть, Airbus - более чем наполовину. Boeing пообещал прекратить сотрудничать с "ВСМПО-Ависма" вскоре после начала войны, Airbus - в декабре 2022 года. Перед этим глава европейской компании Гийом Фори публично просил не вводить санкции против российского партнера: "Это все равно что ввести санкции против самих себя". Учитывая сложность производственных процессов в аэрокосмической индустрии, резко переключиться на альтернативных поставщиков при таком уровне зависимости от одной компании было практически невозможно.

В итоге Boeing, по всей видимости, полностью разорвал отношения с "ВСМПО-Ависма", обнаружило издание The Washington Post, изучив данные сервиса ImportGenius. Однако многие поставщики Boeing - в частности, французский производитель комплектующих Safran и британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce - все еще закупают титан в России. Airbus продолжал закупать титан в России по крайней мере до ноября 2023 года - более свежих данных у ImportGenius пока нет. В результате объемы экспортных поставок "ВСМПО-Ависма" в Европу: $345 млн в 2023 году против $370 млн годом ранее.

США легче снизить зависимость от России, чем Европе, поскольку у них есть собственные производители титановых изделий, отмечает обозреватель Reuters , эксперт в области металлургии Энди Хоум. Хотя и США, и ЕС полностью зависят от импорта титановой губки, американские компании умеют производить слитки из сырья, которое закупают за рубежом. Поэтому пока что снижение зависимости от России оборачивается ростом зависимости от США, что противоречит принятому в этом году в ЕС закону о критически важных полезных ископаемых. Но другого пути у Европы в краткосрочной перспективе нет.

Никель

"Мы живем в странном мире… В силу известных обстоятельств некоторые (западные) компании принимают решение не покупать наш металл из-за эмоциональной оценки текущей ситуации… Некоторые себе во вред отказываются даже от действующих контрактов…", - жаловался в начале прошлого года основной владелец компании "Норильский никель" Владимир Потанин.

Действительно, хотя "Норильский никель" долго избегал санкций (США и Соединенное королевство ввели ограничения лишь месяц назад, а ЕС этого до сих пор не сделал), география продаж компании с начала войны радикально изменилась. В 2021 году более 50% выручки "Норильского никеля" обеспечивала Европа, еще 16% - Северная и Южная Америка. Доля Азии составляла лишь 27%. В 2023 году доля Европы сократилась до 24%, Северной и Южной Америки - до 10%. Зато доля Азии выросла до 54%. Но необходимость переориентировать поставки с Запада на Восток - это не единственная проблема, с которой столкнулась российская компания.

Новые проблемы "Норильского никеля"

"Норильский никель" производит не только никель, однако никель занимает важное место в его бизнесе, обеспечивая около 20% общей выручки. Больше - около 40% - приносит только палладий. В первые месяцы после вторжения России в Украину мировые цены на никель взлетели в несколько раз - рынок опасался, что ключевой производитель (доля "Норильского никеля" в мировой добыче - 17%) ограничит поставки из-за санкций. При этом спрос на никель в последние годы быстро рос, потому что он используется при производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Цены на никель, соответственно, тоже росли. Тем не менее, сейчас он стоит даже дешевле, чем стоил до начала войны. Дело в том, что у России на этом рынке неожиданно появился новый мощный конкурент - Индонезия.

Производство никеля в Индонезии Фото: Dita Alangkara/AP/picture alliance

Индонезия располагает самыми обширными запасами никеля , значительно опережая Россию. Но до недавнего времени между странами не было прямой конкуренции, потому что Индонезия производит никель не такого высокого качества. Основной областью его применения было производство нержавеющей стали. Все изменилось буквально в один момент благодаря технологическому прорыву , который совершили китайские компании. Они научились перерабатывать низкокачественную индонезийскую руду в первоклассный продукт, что позволило им вступить в прямую конкуренцию с "Норильским никелем". В итоге уже в 2023 году экспортные поставки "Норильского никеля", по данным агентства S&P Global, снизились на 28% по сравнению с 2021 годом. Европейский Союз сократил закупки вдвое, США - почти на 90%. Китай - примерно на 18%. Нарастить поставки получилось лишь на те рынки, с которыми до этого "Норильский никель" активно не работал.

Дальнейшие перспективы никелевого бизнеса российской компании не вполне очевидны, отмечает Энди Хоум из Reuters. Поставки других сырьевых товаров Россия стремится перенаправить в Китай. Но нужны ли Китаю дополнительные объемы российского никеля в новых рыночных условиях? Скорее всего, нет. Сотрудничество с Индонезией позволило ему самому стать нетто-экспортером никеля - впервые с начала этого столетия.

Предлагая правительству подумать над ограничением поставок стратегических сырьевых товаров, Путин предупредил, что "себе во вред только ничего не нужно делать". В случае с никелем похоже, что использовать его как геополитическое оружие в новых условиях уже не получится.