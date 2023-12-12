Палата представителей одобрила запрет на импорт урана из РФ

Закон о запрете импорта обедненного урана из РФ в США предусматривает, что эти ограничения продлятся до конца 2040 года.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете импорта из России низкообогащенного урана для АЭС. Об этом сообщает онлайн-издание The Hill в понедельник, 11 декабря.

Отмечается, что инициатива была одобрена представителями как Республиканской, так и Демократической партии. Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей, запрещается импорт в США обедненного урана, производящегося в России или российскими компаниями, на срок до 31 декабря 2040 года.

Ограничения должны начать действовать спустя 90 дней после вступления закона силу, которое произойдет в случае одобрения его Сенатом и подписания президентом США Джо Байденом. При этом предусматриваются временные исключения до января 2028 года.

По данным управления информации министерства энергетики США, 12% заграничных поставок обедненного урана, который нужен для питания атомных электростанций в Соединенных Штатах, в 2022 году приходилось на Россию.

Между тем, как пишет агентство Bloomberg , Россия является единственным коммерческим источником специального высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), которое необходимо для нового типа передовых ядерных реакторов, находящихся в стадии разработки.

Смотрите также: