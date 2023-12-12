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Палата представителей одобрила запрет на импорт урана из РФ

Александра Иванова
12 декабря 2023 г.

Закон о запрете импорта обедненного урана из РФ в США предусматривает, что эти ограничения продлятся до конца 2040 года.

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Одна из АЭС в США
Одна из АЭС в СШАФото: Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете импорта из России низкообогащенного урана для АЭС. Об этом сообщает онлайн-издание The Hill в понедельник, 11 декабря.

Отмечается, что инициатива была одобрена представителями как Республиканской, так и Демократической партии. Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей, запрещается импорт в США обедненного урана, производящегося в России или российскими компаниями, на срок до 31 декабря 2040 года. 

Ограничения должны начать действовать спустя 90 дней после вступления закона силу, которое произойдет в случае одобрения его Сенатом и подписания президентом США Джо Байденом. При этом предусматриваются временные исключения до января 2028 года.

По данным управления информации министерства энергетики США, 12% заграничных поставок обедненного урана, который нужен для питания атомных электростанций в Соединенных Штатах, в 2022 году приходилось на Россию.

Между тем, как пишет агентство Bloomberg, Россия является единственным коммерческим источником специального высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), которое необходимо для нового типа передовых ядерных реакторов, находящихся в стадии разработки.

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Статья онлайн-издания The Hill о готовящемся запрте на импорт в США обедненного урана из РФ

House passes bill barring imports of Russian uranium for nuclear power
thehill.com
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