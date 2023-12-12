Палата представителей одобрила запрет на импорт урана из РФ
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете импорта из России низкообогащенного урана для АЭС. Об этом сообщает онлайн-издание The Hill в понедельник, 11 декабря.
Отмечается, что инициатива была одобрена представителями как Республиканской, так и Демократической партии. Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей, запрещается импорт в США обедненного урана, производящегося в России или российскими компаниями, на срок до 31 декабря 2040 года.
Ограничения должны начать действовать спустя 90 дней после вступления закона силу, которое произойдет в случае одобрения его Сенатом и подписания президентом США Джо Байденом. При этом предусматриваются временные исключения до января 2028 года.
По данным управления информации министерства энергетики США, 12% заграничных поставок обедненного урана, который нужен для питания атомных электростанций в Соединенных Штатах, в 2022 году приходилось на Россию.
Между тем, как пишет агентство Bloomberg, Россия является единственным коммерческим источником специального высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), которое необходимо для нового типа передовых ядерных реакторов, находящихся в стадии разработки.
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