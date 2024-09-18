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Возможный обход санкций: США проверяют импорт урана из Китая

Ольга Лебедева
18 сентября 2024 г.

У США имеются подозрения, что Китай нарушает запрет на ввоз в США российского обогащенного урана, поставляя эту продукцию под видом собственной, пишет Reuters.

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Министерство торговли США
Министерство торговли СШАФото: Liu Jie/Xinhua/IMAGO

Администрация США проверяет поставки урана из Китая в связи с возможным нарушением запрета на импорт российского урана. У Вашингтона имеются подозрения, что КНР импортирует обогащенный уран из РФ и одновременно экспортирует собственную продукцию в США, передает Reuters во вторник, 17 сентября, со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах.

"Мы обеспокоены тем, что, возможно, был обойден запрет на импорт российского урана", - цитирует агентство заявление главного лоббиста американской Ассоциации производителей урана (UPA) Джона Индалла. По его словам, организация обратилась в министерство торговли США с просьбой о проведении проверки.

Санкции США против российского урана

Соединенные Штаты ввели санкции против российского урана с целью ослабить способности РФ продолжать войну против Украины. Параллельно резко возросли поставки в США обогащенного урана из Китая, о чем свидетельствуют данные американского ведомства по торговле ITC.

Только в декабре было импортировано почти 243 тонны обогащенного урана из КНР. При этом в период с 2020 по 2022 годы Пекин вообще не поставлял данный вид продукции в США. В 2022-2023 годах значительно возросли закупки Китаем российского обогащенного урана.

Между тем, в сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил о возможности запрета на экспорт урана, титана, и никеля.

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