  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Экономика и бизнесСША

Сенат США поддержал запрет импорта урана из РФ

Анастасия Аринушкина
1 мая 2024 г.

Сенаторы единогласно одобрили принятие законопроекта. Документ отправился на подпись Джо Байдену. Он вступит в силу через 90 дней после принятия.

https://p.dw.com/p/4fNXH
Капитолий в Вашингтоне (фото из архива)
Фото: Pedro Ugarte/AFP/Getty Images

Американский Сенат во вторник, 30 апреля, единогласно поддержал принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. В декабре законопроект одобрила Палата представителей. Документ направлен в Белый дом на подпись президенту США Джо Байдену.

Закон вступит в силу через 90 дней, в то же время он допускает исключения на случай, если под угрозой окажется обеспечение работы реакторов в США. В рамках того же законопроекта также высвобождается 2,7 млрд долларов (около 2,5 млрд евро) на развитие американской ураноперерабатывающей промышленности.

Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Однако, по данным Управления энергетической информации США, в 2022 году американские атомные электростанции импортировали из России около 12 процентов урана. "Наш законопроект поможет остановить военную машину России, а также возродить американское производство урана", - заявил Джон Баррасо, сенатор от штата Вайоминг. По его словам, Вайоминг готов поставлять обогащенный уран, который сможет заменить российский импорт.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Боеприпасы с обедненным ураном армии США (фото из архива)

Боеприпасы с обедненным ураном: почему вокруг них столько споров

Боеприпасы с обедненным ураном: почему вокруг них столько споров

США планируют поставить Украине снаряды с обеденным ураном. Часть экспертов указывает на возможный долгосрочный ущерб здоровью и окружающей среде. Самое важное об этом виде оружия - у DW.
Конфликты17 сентября 2023 г.
Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. РФ успела накопить достаточно много ресурсов, заявил он в программе Conflict Zone. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что Западу следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.