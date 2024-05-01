Сенат США поддержал запрет импорта урана из РФ

Сенаторы единогласно одобрили принятие законопроекта. Документ отправился на подпись Джо Байдену. Он вступит в силу через 90 дней после принятия.

Американский Сенат во вторник, 30 апреля, единогласно поддержал принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. В декабре законопроект одобрила Палата представителей. Документ направлен в Белый дом на подпись президенту США Джо Байдену.

Закон вступит в силу через 90 дней, в то же время он допускает исключения на случай, если под угрозой окажется обеспечение работы реакторов в США. В рамках того же законопроекта также высвобождается 2,7 млрд долларов (около 2,5 млрд евро) на развитие американской ураноперерабатывающей промышленности.

Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Однако, по данным Управления энергетической информации США, в 2022 году американские атомные электростанции импортировали из России около 12 процентов урана. "Наш законопроект поможет остановить военную машину России, а также возродить американское производство урана", - заявил Джон Баррасо, сенатор от штата Вайоминг. По его словам, Вайоминг готов поставлять обогащенный уран, который сможет заменить российский импорт.