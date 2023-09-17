Боеприпасы с обедненным ураном: почему о них столько спорят

США планируют поставить Украине снаряды с обеденным ураном. Часть экспертов указывает на возможный долгосрочный ущерб здоровью и окружающей среде. Самое важное об этом виде оружия - у DW.

США еще в январе этого года пообещали Украине поставки 31 боевого танка Abrams. Теперь Пентагон хочет предоставить и боеприпасы для них с повышенной поражающей способностью. Планируется, что новый пакет вооружений для Киева на сумму в 175 млн долларов будет включать в себя и снаряды с обедненным ураном калибра 120 мм.

Что такое боеприпасы с обедненным ураном?

Боеприпасы с обедненным ураном в значительной части состоят из этого вещества, которое фактически является радиоактивными отходами процесса обогащения урана. В ходе него природная урановая руда разделяется на две части.

30-мм бронебойный снаряд с обедненным ураном, использовался НАТО во время воздушных ударов по Боснии в 1995 году Фото: Hidajet Delic/AP/picture alliance

В то время как обогащенный уран с более высокой долей изотопа U-235 используется как топливо для атомных электростанций или в производстве ядерного оружия, образуется и значительная часть обедненного урана, в котором доля этого радиоактивного изотопа значительно ниже. При этом обедненный уран обладает чрезвычайно высокой плотностью. При производстве боеприпасов его смешивают с другими металлами, такими как титан или молибден, и покрывают тонким защитным слоем для защиты от коррозии.

Низкая радиоактивность обедненного урана, который содержится в боеприпасах, не имеет дополнительного военного применения, но снаряды с ним обладают особо высокой проникающей способностью. Они могут пробить броню танка. Кроме того, конструкция боеприпаса такова, что при деформации от удара его острие остается неповрежденным. Остальная часть снаряда плавится и выбрасывает раскаленную урановую пыль, которая при контакте с кислородом внутри танка самовозгорается и заживо сжигает экипаж. Если в боевой машине к тому же еще есть боеприпасы или топливо, то может произойти дополнительный взрыв.

У кого есть такие боеприпасы?

Еще во время Второй мировой войны вермахт по заказу нацистского руководства Германии проводил эксперименты со снарядами с обедненным ураном. Однако поскольку материал был дефицитным и дорогим, они тогда не использовались. Сегодня известно, что 21 страна мира имеет на своем вооружении такие боеприпасы, в том числе США, Россия, Турция и Саудовская Аравия.

Подбитый иракский танк T-62 в Кувейте, апрель 1991 года Фото: PASCAL GUYOT/dpa/picture alliance

Но до сих пор только Вашингтон признал, что использовал этот вид оружия - в ходе вторжения в Ирак, а также во время военных операций в бывшей Югославии, в Афганистане и в Сирии. Только в ходе войны в Ираке в 2003 году американцами были использованы сотни тонн боеприпасов с обедненным ураном.

В отличие от биологического и химического оружия, противопехотных мин или кассетных бомб боеприпасы с обедненным ураном не объявлены в мире вне закона. Не существует ни одного международного договора, прямо запрещающего их применение. Тем не менее эксперты предупреждают о возможных долгосрочных последствиях из-за ожидаемого выброса урана в больших количествах.

Существует ли угроза радиоактивного заражения в зоне боевых действий?

Обедненный уран вряд ли может быть непосредственно источником облучения людей, находящихся рядом с ним. Его радиоактивность примерно на 40% ниже, чем у природного урана, и такое излучение, как правило, не проникает через кожу и одежду. На расстоянии одного метра один килограмм обедненного урана испускает годовую дозу радиации, соответствующую примерно трети естественного облучения.

Тем не менее даже такое излучение на небольшом расстоянии и в течение длительного времени может привести к негативным изменениям на генетическом уровне и вызвать рак. Еще более опасно то, что урановая пыль может попасть внутрь организма человека через дыхательные пути, пищу или раны на теле. Это объясняется тем, что уран, как и другие тяжелые металлы, химически ядовит и может нанести серьезный вред внутренним органам.

Есть ли долгосрочные последствия от воздействия обедненного урана?

Вопрос о том, опасно ли долгосрочное воздействие обедненного урана на человека и окружающую среду, вызывает споры среди экспертов. В Ираке, согласно докладу организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW), в регионах, где американцами массово применялись такие боеприпасы, отмечается значительный рост различных аномалий, раковых заболеваний и других негативных последствий.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), особой радиологической угрозы для гражданского населения боеприпасы с обедненным ураном не представляют. Авторы экспертного заключения, подготовленного по заказу Еврокомиссии в 2010 году, также не нашли "никаких доказательств рисков для окружающей среды и здоровья" от применения обедненного урана.

Неясно также, насколько сильно может быть загрязнена почва и грунтовые воды в результате использования таких снарядов. Уран очень чувствителен к коррозии - уже в течение 5-10 лет неразорвавшиеся снаряды могут проржаветь, находясь в земле, и металл попадет в грунтовые воды. Между тем в ходе ряда исследований, проведенных в пострадавших районах, до сих пор в грунтовых водах была обнаружена лишь минимально повышенная концентрация урана. Однако надежных долгосрочных исследований на эту тему пока нет. А они необходимы - изотоп урана U-238, который в основном встречается в таких боеприпасах, имеет период полураспада в 4,5 млрд лет.

Как реагирует на действия США и Великобритании Россия?

Кремль решительно осудил планируемые США поставки Украине боеприпасов с обеденным ураном. Российское посольство в Вашингтоне назвало их "явным признаком бесчеловечности". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о росте раковых заболеваний и других болезней в Украине и заявил, что ответственность за это лежит "полностью на руководстве Соединенных Штатов Америки".

Британский танк Challenger 2 (фото из архива) Фото: Ben Birchall/PA/picture alliance

Между тем американцы - не первые, кто намерены снабдить Киев таким оружием. В марте Великобритания уже обещала Украине передать снаряды с обедненным ураном для своих танков Challenger 2, поставка которых была ранее анонсирована Лондоном. Москва тогда отреагировала гневно и пригрозила британцам последствиями. У России есть много снарядов с обедненным ураном, и они будут использованы, если такие боеприпасы применит Украина, предупредил в июне президент РФ Владимир Путин.

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