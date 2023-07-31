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Лондон списал танки, которые мог бы передать Киеву

Екатерина Венкина
45 мин. назад

Минобороны Великобритании избавилось от 43 танков Challenger 2, сочтя, что их экономически нецелесообразно ремонтировать, пишет The Times. По данным газеты, машины можно было бы передать Киеву.

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Challenger 2
Challenger 2 (Фото из архива, Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance)Фото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

Минобороны Великобритании избавилось от 43 танков Challenger 2 в составе британских бронетанковых войск, указав, что их экономически нецелесообразно ремонтировать, при этом при другом раскладе эти машины могли бы быть переданы Киеву. Об этом в воскресенье, 30 июля, пишет британская газета The Times.

По данным издания, утилизация была произведена в период с 2010 по 2014 годы и обошлась более чем в 4 млн фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.

В январе Великобритания заявила, что поставит Киеву 14 танков Challenger 2.

Модернизация до нового стандарта - Challenger 3

В середине 1990-х годов британские власти закупили 386 танков Challenger 2, которые были задействованы в войне в Ираке, из них 40 были утилизированы до 2010 года, напоминает газета. В рамках Стратегического обзора обороны и безопасности от 2010 года число таких машин было сокращено на 40 процентов.

Минобороны в Лондоне планирует снизить общее количество этих машин до 148 единиц, теперь уже модернизировав остающиеся до нового стандарта - Challenger 3.

Еще 75 Challenger были помещены на длительное хранение, и, по заверениям председателя парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, должны быть отправлены в Украину.

Эксперты считали, что масштабные наземные военные действия в Европе - пережиток прошлого

"Отсутствие достаточного количества танков, готовых к отправке в подразделения, которые должны были бы укомплектовать их во время конфликта, было серьезной проблемой, и я думаю, что армия, скорее всего, изменит свою политику в будущем", - отметил оборонный аналитик Джастин Крамп.

Он уточнил, что причина, по которой танки были утилизированы, а не переданы на хранение, заключалась отчасти в том, что в Великобритании это считалось дорогостоящей процедурой, кроме того, предполагалось, что масштабные наземные военные действия в Европе - пережиток прошлого.

"Пересматриваем количество создаваемых Challenger 3"

В британском Минобороны в свою очередь отметили: "Мы пересматриваем количество создаваемых Challenger 3, чтобы обеспечить достаточную комплектацию британской армии для удовлетворения потребностей обороны".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая сообщил, что все боевые танки Challenger 2, которые Лондон обещал Киеву, доставлены в Украину.

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