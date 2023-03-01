МАГАТЭ: Иран в 18 раз превысил лимит по обогащенному урану

По данным агентства, Иран накопил 3,7 тонны обогащенного урана. Кроме того, МАГАТЭ обнаружило частицы урана, обогащенные до уровня, почти достаточного для создания ядерной бомбы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что Иран имеет в 18 раз больше обогащенного урана, чем предусмотрено в ядерном соглашении. Об этом сс ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщает агентство AFP во вторник, 28 февраля.

По данным агентства, общее количество обогащенного урана в Иране в настоящее время составляет 3,76 тонны вместо максимально допустимого показателя в 202,8 килограмма. Инспекторы МАГАТЭ также обнаружили на ядерном объекте Ирана частицы урана, обогащенного до рекордных 83,7 процента, что почти достаточно для производства ядерной бомбы. Для создания ядерного оружия требуется 90-процентное обогащение, пишет AFP.

Как отмечается в отчете, МАГАТЭ и Иран все еще обсуждают, откуда взялись эти частицы. Тегеран отрицает обогащение свыше 60 процентов, ссылаясь на "непреднамеренные колебания" в процессе обогащения. МАГАТЭ неоднократно обвиняло Тегеран в форсировании обогащения урана.

Иран ранее публично отрицал утверждения о достижении страной уровня обогащения урана в 84 процента. Официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди назвал эти сообщения "искажением фактов". Тегеран пока что "не предпринимал попытки обогатить (уран. - Ред.) более чем на 60 процентов", заявил он.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Договор также предполагал ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

В 2018 году при президенте Дональде Трампе США обвинили Иран в нарушении соглашения, вышли из сделки и возобновили санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67 процента. В 2021 году стороны вернулась к переговорам о возобновлении ядерной сделки, но после нескольких раундов не достигли успеха.

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