МАГАТЭ: Иран в 18 раз превысил лимит по обогащенному урану
Даниил Сотников
1 ч. назад
По данным агентства, Иран накопил 3,7 тонны обогащенного урана. Кроме того, МАГАТЭ обнаружило частицы урана, обогащенные до уровня, почти достаточного для создания ядерной бомбы.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что Иран имеет в 18 раз больше обогащенного урана, чем предусмотрено в ядерном соглашении. Об этом сс ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщает агентство AFP во вторник, 28 февраля.
По данным агентства, общее количество обогащенного урана в Иране в настоящее время составляет 3,76 тонны вместо максимально допустимого показателя в 202,8 килограмма. Инспекторы МАГАТЭ также обнаружили на ядерном объекте Ирана частицы урана, обогащенного до рекордных 83,7 процента, что почти достаточно для производства ядерной бомбы. Для создания ядерного оружия требуется 90-процентное обогащение, пишет AFP.
Как отмечается в отчете, МАГАТЭ и Иран все еще обсуждают, откуда взялись эти частицы. Тегеран отрицает обогащение свыше 60 процентов, ссылаясь на "непреднамеренные колебания" в процессе обогащения. МАГАТЭ неоднократно обвиняло Тегеран в форсировании обогащения урана.
Иран ранее публично отрицал утверждения о достижении страной уровня обогащения урана в 84 процента. Официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди назвал эти сообщения "искажением фактов". Тегеран пока что "не предпринимал попытки обогатить (уран. - Ред.) более чем на 60 процентов", заявил он.
Переговоры о возобновлении ядерной сделки
В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Договор также предполагал ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.
В 2018 году при президенте Дональде Трампе США обвинили Иран в нарушении соглашения, вышли из сделки и возобновили санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67 процента. В 2021 году стороны вернулась к переговорам о возобновлении ядерной сделки, но после нескольких раундов не достигли успеха.