 Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2021

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Мир

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже

Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.

Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене

Власти Ирана отказались предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на ядерный объект в Кередже. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в воскресенье, 26 сентября. Речь идет о заводе, который выпускает детали для центрифуг, применяемых для обогащения урана.

В середине месяца Тегеран и агентство договорились о параметрах мониторинга иранских ядерных объектов. В частности, Исламская Республика согласилась восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на таких объектах. Однако договоренность не удалось выполнить на предприятии по выпуску центрифуг в Кередже. Камеры на этом объекте были серьезно повреждены несколькими месяцами ранее в результате инцидента, который иранские СМИ окрестили неудавшимся актом саботажа.

Переговоры по СВПД зашли в тупик

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Исламской Республики. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.

В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раиси.

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    Автор: Наталья Позднякова


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