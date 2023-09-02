США объявят о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

США на следующей неделе объявят о первой поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном, передает Reuters. Ожидается, что это будут снаряды для танков Abrams, которые планируется передать Киеву в сентябре.

Администрация США на следующей неделе объявит о первых поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщило в пятницу, 1 сентября, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

По их данным, речь, предположительно, идет о бронебойных снарядах для танков Abrams. Ранее издание Politico писало, что первую партию этих танков в количестве 10 штук Вашингтон планирует передать Киеву уже в сентябре.

Эти боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине, пишет Reuters. Один из источников агентства оценил стоимость этого пакета в сумму от 240 до 375 млн долларов - в зависимости от его содержания.

Лондон уже отправил Киеву снаряды с обедненным ураном

21 марта Минобороны Великобритании заявило, что поставит Украине не только танки Challenger, но и снаряды к ним, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин назвал это "ядерной эскалацией" и заявил, что Россия "будет вынуждена реагировать соответствующим образом". Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ответил: "Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, - это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя".

25 апреля замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи подтвердил, что первая партия снарядов с обедненным ураном уже передана Киеву.

Почему обедненный уран ценят военные

Обедненный уран - побочный продукт обогащения урана для атомных электростанций. Он менее радиоактивен, чем добытый в природе уран, и отличается высокой плотностью. Благодаря этому боеприпасы из него обладают лучшими бронебойными свойствами. Кроме того, из обедненного урана делают и танковую броню. В начале года некоторые СМИ писали, что Вашингтон отказывается отправлять Киеву уже готовые машины из-за секретной брони, в состав которой входит обедненный уран, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

Снарядами с обедненным ураном владеют многие страны - кроме США и Великобритании это, например, Франция, Китай и Россия. Армия Германии их не использует. Впервые эти снаряды были масштабно применены в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Затем снаряды с урановым сердечником были использованы в бывшей Югославии и в войне в Ираке в 2003 году.

Снаряды с обедненным ураном потенциально могут привести к негативным последствиям для здоровья человека как из-за загрязнения организма тяжелым металлом, так и вследствие радиоактивного излучения. Принято считать, что этот риск незначителен. Однако применять эти снаряды рекомендуется для ударов по бронетехнике и по возможности не использовать их в густонаселенных районах.

Смотрите также: