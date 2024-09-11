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Путин поручил готовить запрет вывоза урана, титана и никеля

Даниил Сотников
11 сентября 2024 г.

"К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель", - сказал Путин премьер-министру Мишустину.

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в ответ на санкции Запада "подумать над определенными ограничениями" на экспорт цветных металлов, в частности урана, титана и никеля, сообщает в среду, 11 сентября, агентство "Интерфакс". "К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель", - сказал Путин премьер-министру РФ Мишустину во время совещания с членами правительства по видеосвязи. "В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", - продолжил президент.

Из-за санкций за войну в Украине и необходимости переориентировать продажи на азиатский рынок выручка от продажи металлов "Норникеля" по итогам первой половины текущего года сократилась на 22% до 5,6 млрд долларов. Сейчас "Норникель"  может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода, пишет "Интерфакс".

Крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом - "ВСМПО-Ависма" - осенью 2023 года подпал под санкции США. Корпорация "Росатом" не раскрывает объемы экспорта урана из РФ по итогам 2023 года, но в отчете за прошедший год заявила, что занимает 17% мирового рынка ядерного топлива.

 

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