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СМИ: Закупки США урана из России достигли годового максимума

Александра Иванова
6 июля 2024 г.

В мае США закупили в России обогащенного урана на 209,5 млн евро. Это самая крупная сумма с марта 2023 года, подсчитали в агентстве РИА "Новости".

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Грузовой корабль с российским ураном, предназначенным для США, на борту (фото из архива)
Грузовой корабль с российским ураном, предназначенным для США, на борту Фото: Marc Stinger/IMAGO

США закупили в мае текущего года у России обогащенного урана на сумму в 209,5 млн долларов. Это - максимум с марта 2023 года, когда из РФ в США было поставлено обогащенного урана на 245,9 млн. Такие данные публикует в субботу, 6 июля, российское государственное информагентство РИА "Новости" с указанием, что соответствующие расчеты были сделаны им на основе информации американского статистического бюро.

В конце весны Россия возобновила поставки урана в Соединенные Штаты после перерыва в апреле, напоминают авторы. По их данным, за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны.

Закупки США урана у мировых поставщиков

Суммарно США в мае приобрели у различных поставщиков урана на рекордную сумму в 987 млн долларов. Главным экспортером обогащенного урана в США стал Китай, продавший его на 323,6 млн долларов. Сумма закупок урана во Франции достигла 245,4 млн долларов. Россия - на третьем месте по объему контрактов.

Германия продала Соединенным Штатам урана на 96,8 млн долларов, Нидерланды - на 63,3 млн долларов, Великобритания - на 38 млн долларов. Заказы на сравнительно более мелкие суммы были сделаны также в Казахстане (на 8 млн долларов) и в Бельгии (на 2,6 млн долларов).

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Тогда агентство Reuters уточнило, что в силу этот закон должен вступить через 90 дней после подписания. По данным агентства, из России поступает около 24% уранового топлива, используемого на атомных электростанциях США.

 

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