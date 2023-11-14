Венгрия и Россия подписали график строительства АЭС "Пакш-2"

По словам главы МИД Венгрии, два новых энергоблока на АЭС "Пакш" будут подключены к сети в начале 2030-х годов.

МИД Венгрии и российская госкорпорация "Росатом" подписали график строительства атомной электростанции "Пакш-2". Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, посетившие вместе стройплощадку в Пакше.

По словам Сийярто, подключение двух новых энергоблоков АЭС в сеть намечено на начало 2030-х годов. "Это был долгий путь, но наконец-то работа будет связана с реальным строительством, а не с бумажной волокитой", - заявил глава МИД.

Лихачев, в свою очередь, заверил, что госкорпорация уделит проекту "особое внимание" и направит на него "лучшие силы". "Внимание к этому проекту будет повышенным", - сказал он.

О проекте АЭС "Пакш-2"

Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых энергоблоков № 5 и 6 ("Пакш-2") в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков.

В мае текущего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома".

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