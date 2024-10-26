В Германии протестуют против атомного сотрудничества с РФ

Акция против сотрудничества французского производителя оборудования для АЭС Framatome с российской госкорпорацией "Росатом" прошла в немецком Лингене.

Противники атомной энергетики в субботу, 26 октября, вышли на очередную акцию протеста в городе Линген в федеральной земле Нижняя Саксония. Они выступали, прежде всего, против планируемого участия российской государственной корпорации "Росатом" в производстве топливных элементов на местном заводе, пишет агентство epd.

В демонстрации, по данным организаторов, приняли участие около 130 человек. Одним из выступающих был российский эколог и активист Владимир Сливяк, лауреат альтернативной Нобелевской премии за 2021 год. Он настоятельно предостерег оператора завода - французский государственный концерн Framatome - от привлечения "Росатома" к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом оказать геополитическое влияние.

"С помощью этой демонстрации мы хотим вновь привлечь внимание к опасным ядерным планам в Лингене", - сказал член экосоюза AgiEL Александер Вент (Alexander Vent), призвав министерство экологии Нижней Саксонии отклонить просьбу Framatome о расширении производства. Протестующие считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Франко-российский атомный проект

Несмотря на отказ Германии от атомной энергии, в стране все еще производят тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций. Этим занимается завод вблизи Лингена, принадлежащий дочерней компании Framatome.

На рассмотрении министерства экологии Нижней Саксонии, в которой расположен завод, находится заявка компании Advanced Nuclear Fuels GmbH, "дочки" Framatome, на разрешение эксплуатировать новую производственную линию. Новые топливные сборки планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" "Росатома". На фоне российского вторжения в Украину, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России, планы Framatome вызвали бурю возмущения в среде экологов и гражданских активистов.

Framatome говорит о "независимом европейском обеспечении топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС". По ее данным, сборка российских топливных элементов в Германии - переходный этап, пока компания будет разрабатывать сборки для водо-водяных энергетических реакторов без использования российских технологий.