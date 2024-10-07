Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Фактически состоявшимся референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане был объявлен уже в обед воскресенья, 6 октября. После 14.00 появилась официальная информация, что участковые комиссии на местах выдали более половины бюллетеней имеющим право голоса гражданам РК. Итоговая же явка после закрытия всех участков составила, по данным Центральной комиссии референдума, 63,66% из почти 12 миллионов 285 тысяч получивших приглашения для участия в референдуме казахстанцев.

Эти данные почти полностью совпали с озвученными в канун плебисцита по заказу министерства информации прогнозами Казахстанского института общественного развития. Его проведенные с 17 по 24 сентября телефонные опросы показывали, что в референдуме намерены принять участие 64% имеющих право голоса казахстанских граждан.

Итоги референдума не стали неожиданностью

Не слишком большим было расхождение между прогнозами различных социологических служб и официально озвученными предварительными итогами голосования - 71% пришедших на референдум граждан Казахстана проголосовали "за" строительство атомной электростанции, "против" высказались 26%.

Больше всего сторонников АЭС - свыше 80% - оказалось в Костанайской и Улытауской областях, которые достаточно удалены от места предполагаемого строительства АЭС. Меньше всего - около 55% - в Алматы. От крупнейшего мегаполиса Казахстана до поселка Улькен на берегу озера Балхаш, где планируется появление АЭС, по прямой - всего 320 км. Впрочем, Алматы с его почти 10% имеющих право голоса граждан страны ожидания выступающих против атомной электростанции экологов, правозащитников и представителей несистемной оппозиции не оправдал: на голосование там пришли всего около 26% получивших приглашение для участия в плебисците горожан.

В Алматы явка на референдуме оказалась низкой Фото: Anatol Weisskopf,/DW

Не допустить "Росатом" в Казахстан?

Теперь, судя по публикациям в YouTube-каналах, интернет-изданиях и социальных сетях, после своего поражения на референдуме казахстанские противники АЭС сосредоточатся на недопущении в страну "Росатома". Еще на стадии агитационной кампании они отмечали, что если право строить АЭС получит находящаяся под международными санкциями российская компания, то Астана попадет в еще большую зависимость от Москвы.

Сделанное президентом Казахстана Токаевым заявление на состоявшемся 6 октября в Астане брифинге в очередной раз подогрело дискуссии. Отвечая на вопрос журналистов о том, какая страна займется строительством АЭС в случае положительного исхода референдума, Касым-Жомарт Токаев заметил: "Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями".

Комментарии казахстанских граждан в соцсетях появились сразу же: "Представляю состав этого "международного консорциума" - "Росатом", сингапурская компания (учредители казахи), ОАЭ-компания (учредители казахи)". "Вряд ли западные страны и Япония будут участвовать в проекте совместно с Китаем и РФ. Если международный консорциум, то, скорее всего, СП Китая и РФ?". "С "Росатомом" другие работать не будут".

Источник DW в близких к правительству кругах заметил, что говорить о консорциуме пока очень рано, как и рано прогнозировать победу "Росатома". К тому же он подчеркнул, что это личное мнение Токаева. "Насколько я знаю, правительству поручено работать с каждым вендором отдельно. Предполагается и создание специальной комиссии – возможно, при правительстве, возможно, при парламенте. Она будет на постоянном контакте с МАГАТЭ. То, что в консорциуме не будет "Росатома" или, напротив, заключат контракт на строительство с ним либо с китайской компанией, на данный момент даже предположить абсолютно невозможно", - заметил источник DW.

71% пришедших на референдум граждан Казахстана проголосовали "за" строительство атомной электростанции Фото: Anatol Weisskopf,/DW

Строительство ведет Казахстан, реакторы - от "Росатома"?

Не скрывающий своей поддержки официальной внешней и внутренней политики Астаны автор книги "Кто есть кто в Казахстане" политолог Данияр Ашимбаев более откровенен. По его наблюдениям, учитывая наблюдавшееся почти четверть века жесткое внешнее и внутреннее давление против развития атомной энергетики в Казахстане, Токаев решил отказаться от прежних директивных подходов. Инициировав референдум, он перевел решение вопроса в новую плоскость. "Теперь, когда получено одобрение населения, начался переход к фазе выбора конкретного проекта. Хотя мировая практика подразумевает наличие основного игрока, в руководстве Казахстана уже года два говорят о необходимости создания международного консорциума. Да, выбор давно очевиден, но его надо максимально смикшировать", - заметил Ашимбаев.

Скорее всего, отметил он, непосредственное строительство станции Казахстан будет вести своими силами, установку реакторов отдадут "Росатому", поставку, установку и обслуживание турбин предложат, например, компании Siemens или китайцам. "Да, санкции учитываются. Возможен дипломатическо-юридический компромисс, согласно которому реактор ставит Россия, Казахстан его выкупает и уже для себя договаривается с Германией о поставках и обслуживании турбин и другого сопутствующего оборудования. Это реально. Когда надо, санкции снимаются, как например, в случае поставок казахстанской нефти в Германию через территорию России", - подчеркнул Данияр Ашимбаев.

Разделить груз ответственности за АЭС в Казахстане

Несколько иной точки зрения придерживается работающий в Казахстанско-немецком университете в Алматы политолог Игорь Иванов. "Говоря о том, что правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры", Токаев дает понять, что окончательное решение становится предметом торга. Основываясь на итогах референдума, правительство Казахстана получает возможность вести диалог с партнерами с позиции завышенных ожиданий. Партнерам будут напоминать, что АЭС в Казахстане должна быть самой современной и самой безопасной. То есть, руководство РК получает возможность маневрировать в потенциальных переговорах", - заметил в своем комментарии для DW Иванов, добавив, что помимо этого официальная Астана сможет предъявлять повышенные требования к тем, кто непосредственно будет строить атомную электростанцию. "На этом фоне создание международного консорциума для строительства АЭС может рассматриваться и как способ гарантировать результат, и как попытку распределить груз ответственности за потенциальные риски между Казахстаном и участниками консорциума", - считает политолог.

Надо заметить, что в созданной еще в 2014 году в соответствии с планом первоочередных мероприятий по строительству АЭС в РК компании "Казахстанские электрические атомные станции" беседовать с DW не захотели. По словам одного из представителей компании, они не могут отвечать на вопросы ни поводу выбора вендора, ни о перспективах создания международного консорциума, так как это прерогатива правительства страны.