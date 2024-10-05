Референдум в Казахстане: быть или не быть АЭС?

В преддверии референдума о строительстве АЭС в Казахстане проходила острая дискуссия между сторонниками и противниками развития ядерной энергетики в стране. DW - c аргументами сторон.

В воскресенье, 6 октября, жителям Казахстана предстоит ответить на вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" От итогов референдума будет зависеть, начнет ли Республика Казахстан в ближайшее время развивать ядерную энергетику или станет искать другие источники электроэнергии на основании принятой в 2023 году стратегии по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

Всем, кто имеет право принять участие в голосовании, заранее были разосланы sms-сообщения и приглашения для участия в референдуме. С призывами к казахстанцам прийти на голосование выступали депутаты парламента, известные артисты, спортсмены и общественные деятели.

Сколько "за" и "против"

Проведенный с 17 по 24 сентября Казахстанским институтом общественного развития по заказу министерства культуры и информации телефонный опрос населения показал, что участвовать в референдуме намерены 64 процента имеющих право голоса граждан Республики Казахстан. Из них свыше 67 процентов казахстанцев планируют проголосовать "за" строительство атомной электростанции, почти 23 процента "против".

Каким будет итог референдума? Фото: A. Weiskopf/DW

Правда, в развернувшейся полемике в социальных сетях и в комментариях к публикациям в интернет-изданиях, большинство авторов было явно не в пользу развития атомной энергетики. Немалую часть населения пугает вероятность аварии на АЭС, которую в случае принятого на референдуме решения, скорее всего, начнут строить в расположенном в 360 километрах от Алматы поселке Улькен на южном берегу озера Балхаш.

Доводы противников АЭС

Именно угроза возможной аварии, наравне с предложением отказаться от АЭС в пользу развития возобновляемой энергетики, стала основным доводом противников строительства атомной электростанции, среди которых доминировали экологи, правозащитники, а также представители феминистских организаций и несистемной оппозиции.

Вадим Ни Фото: A. Weiskopf/DW

"Мы уже потеряли Арал. Теперь можем потерять Балхаш. Нам нельзя допустить убийства одного из водных объектов особого государственного значения. Тем более что Балхаш является уникальным водоемом, который состоит наполовину из пресной воды, наполовину из соленой воды, в отличие от Каспийского моря. И я не понимаю, почему атомщики пытаются найти объяснение своей авантюре, которая ставит под угрозу один из оставшихся символов Казахстана", - заметил во время состоявшейся в начале сентября пресс-конференции один из основателей платформы "АЭС керек емес" ("АЭС не нужна") Вадим Ни.

Похожее мнение в ходе агитационной кампании к референдуму высказывали и другие активисты организаций, выступающих против строительства АЭС. Иногда они делали это в довольно агрессивной форме. Вот некоторые примеры: "Покажите им Чернобыль, последствия аварии, семипалатинский полигон, покалеченных людей", "Нахватались ваты и пихают народу!", "Не трындите, чушь не несите!", "За АЭС выступают только квартиранты".

Что говорили сторонники АЭС

С накаленной атмосферой прошедших дискуссий столкнулась и депутат нижней палаты парламента Казахстана Ирина Смирнова. В беседе с DW она рассказала о своих встречах с населением: "Эти встречи не всегда были мирными. Некоторые граждане воспринимали просто в штыки все, что им говорили. Хотя я сама не агитировала, а высказывала только свое мнение. Не скажу, что большинство, но достаточно много людей в негативном ключе заявляли, что АЭС нам не нужна, что у нас нет ученых, что мы все коррупционеры, и что наша страна не готова к ее строительству. В ответ я им предлагала просто прийти на референдум и путем голосования высказать свое мнение".

Основным доводом сторонников строительства АЭС с самого начала агитационной кампании были статистические данные, по которым Казахстан фактически утратил свою энергетическую независимость, импортируя в пиковые часы нагрузки до 30 процентов электроэнергии.

При этом в организованных правительственными структурами публикациях в СМИ и на встречах с населением особо подчеркивалось, что вырабатывающие до 80 процентов электроэнергии в стране, работающие на угле теплоэлектростанции безнадежно устарели, так как построены еще в 50-70-х годах прошлого века.

Сторонники АЭС уверяли, что строительство атомной электростанции, которая будет работать на отечественном уране, вместе с развитием возобновляемых источников энергии позволят не только решить проблему энергодефицита, но и досрочно достичь обещанной в 2021 году президентом Токаевым с трибуны ООН углеродной нейтральности.

Не на все вопросы есть ответы

Среди тех, кто еще не решил, где ставить галочку в бюллетене, - бывший президент нефтегазовой корпорации "КазМунайГаз" Серик Буркитбаев. "Я так и не получил ответа на свой вопрос - откуда у нас в Казахстане возник дефицит электроэнергии? У нас же многие заводы стоят. Можно говорить о страшной деиндустриализации. От расположенных в центре, на севере и востоке страны энергоемких металлургических предприятий не слышно сообщений о росте выпуска меди, цинка, стали, алюминия. Теплоэлектростанции никто не закрывал. Так куда делась энергонезависимость Казахстана, о которой было торжественно объявлено в начале 2000-годов? Что изменилось-то? Ответов нет", - сказал в беседе с DW Серик Буркитбаев.

Серик Буркитбаев Фото: A. Weiskopf/DW

По данным Центральной избирательной комиссии, проведения референдума будет задействовано 10 325 участков как внутри страны, так и за рубежом. Голосование начнется в 7 часов утра и завершится в 20.00. Наблюдать за ходом референдума будут представители таких международных организаций, как СНГ, ШОС, Организация тюркских государств и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Примечательно, что ОБСЕ своих наблюдателей решило не присылать. Обращает на себя внимание и еще один факт: за несколько дней до завершения агитационной кампании в российских СМИ появился почти 4-минутный ролик, в котором наиболее авторитетных противников атомной электростанции в Казахстане назвали "работающими на деньги Запада людьми".