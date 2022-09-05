Запорожская АЭС снова полностью отключена от энергосети

Последняя линия электропередачи, которая соединяла узел Запорожской АЭС (ЗАЭС) с энергосистемой Украины, отключена в результате пожара на фоне обстрелов. От сети отключен и 6-й энергоблок, который покрывал собственные потребности ЗАЭС, сообщили в понедельник, 5 сентября, в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". "В последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС", - заявили в компании.

Это уже второй в истории ЗАЭС случай ее полного отключения от энергосети. Впервые это произошло 25 августа. Власти Украины заявили тогда, что авария произошла в результате российского обстрела.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что "любые ремонты линий сейчас невозможны - вокруг станции ведутся боевые действия". "Мир снова находится на грани атомной катастрофы. Деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее - это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - добавил он.

Обстановку на станции обсудили Зеленский и Макрон

Ситуацию на станции обсудили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. В ходе полуторачасового телефонного разговора они обменялись оценками результатов визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, сообщил Зеленский в Twitter.

В свою очередь Макрон выразил мнение, что единственный способ восстановить безопасность на оккупированной РФ ЗАЭС - вывести оттуда российские войска.

Четыре сотрудника МАГАТЭ покинули станцию

Тем временем "власти" оккупированного РФ Энергодара заявили, что украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся с противоположного берега Днепра по меньшей мере три удара.

Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ 5 сентября завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме". "Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - добавили там.

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