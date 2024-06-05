Отчет: "Газпром" не сможет вернуть довоенные объемы продаж

Экспорт российского газа в Европу к 2035 году по прогнозам составит 50-75 млрд кубометров в год. В то же время, по данным Евростата, в довоенном 2021 году "Газпром" поставил в Европу 141 млрд кубометров газа.

Российскому газовому монополисту ПАО "Газпром" не удастся в ближайшие годывосстановить продажи газа, потерянные в результате санкций последовавших за полномасштабной агрессией России против Украины. Об этом в среду, 5 июня, сообщает британское издание The Financial Times, ссылаясь на данные отчета, подготовленного в конце 2023 года по заказу руководства компании.

"Основными последствиями санкций для "Газпрома" и энергетической отрасли стало сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года", - указывается в документе.

По оценкам аналитиков, экспорт газа в Европу к 2035 году будет составлять в среднем 50-75 млрд кубометров в год. В то же время, по данным Евростата, в довоенном 2021 году "Газпром" поставил в Европу 141 млрд кубометров газа, а общий экспорт компании превысил 200 млрд кубометров.

В компании рассчитывали, что поставки в Китай смогут компенсировать потери европейского рынка, однако переговоры по строительству новой ветки газопровода "Сила Сибири-2", рассчитанного на 50 млрд кубометров газа в год зашли в тупик. По информации Financial Times, причиной стала неуступчивая позиция Пекина,который хотел бы покупать газ по внутрироссийским ценам.

По итогам 2023 года "Газпром" впервые за почти 25 лет заявил об убытках. Согласно отчету компании, за год убыток составил 629 млрд. рублей. При этом в 2022-м "Газпром" заявил о прибыли в 1,23 трлн. рублей.