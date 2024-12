Поставщики газа ЕС призывают сохранить транзит через Украину

Крупнейшая словацкая компания - поставщик газа SPP, а также несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии подготовили обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с призывом сохранить транзит газа через Украину, передает агентство Reuters во вторник, 17 декабря.

Это совместное письмо компаний глава SPP Войтех Ференц назвал "важным голосом бизнеса, напрямую отвечающего за энергетическую безопасность и экономику региона, который может понести существенный экономический ущерб в ближайшем будущем". По словам Ференца, от сохранения газовой инфраструктуры в Украине и продолжения транзита газа через эту страну выиграют и европейские потребители, и Киев.

Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" истекает

В конце текущего года истекает контракт между российским концерном "Газпром" и госкомпанией "Нафтогаз Украины" на транзит газа из РФ через Украину в Центральную Европу. Прекращение транзита российского газа через Украину может означать проблемы для таких стран, как Словакия, Чехия, Венгрия и Австрия, поскольку они по-прежнему в существенной степени зависят от этих поставок.

По данным министра экономики Словакии Денисы Саковой, общая потребность европейских стран и предприятий в российском газе, который должен был бы поступить транзитом через Украину, составит в 2025 году около 15 млрд кубометров.

Для Австрии, однако, эта проблема стоит менее остро, поскольку она смогла наладить альтернативные поставки голубого топлива через Италию и Германию, а газовые хранилища страны на данный момент заполнены.

Кто подписал призыв сохранить транзит газа РФ через Украину

Совместный документ с призывом продолжить транзит российского газа через Украину, как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте словацкого агентства TASR , подписали следующие компании: SPP - Slovenske plynarensky priemysel, a.s., eustream, a.s., MOL Hungarian Oil and Gas plc, MVM Zrt., Gas Intensive Societa Consortile a.r.l., The Federation of Austrian Industries (Industriellenvereinigung), Confederation of Hungarian Employers and Industrialists (BusinessHungary - MGYOSZ), National Union of Employers, Slovak republic.