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Экономика и бизнесМолдова

Молдова объявила чрезвычайное положение из-за газа из России

Алексей Волошинов
13 декабря 2024 г.

Больше половины депутатов молдавского парламента поддержали введение в стране чрезвычайного положения из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину.

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Парламент Молдовы (фото из архива)
Парламент Молдовы (фото из архива)Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

В Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа. Такое решение в ночь на пятницу, 13 декабря, принял парламент страны. В его поддержку высказались 56 депутатов из 101.

Чрезвычайное положение в Молдове будет введено с 16 декабря на 60 дней. Ожидается, что газ из России прекратит поступать в страну 1 января 2025 года.

Украина с 1 января прекратит транзит газа из РФ в ЕС

Кишинев получает российский газ транзитом через Украину, представители которой уже несколько раз говорили, что страна не собирается продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа из РФ. Нынешнее соглашение истекает 31 декабря 2024 года.

Кроме того, через Украину в ЕС также поступает российская нефть по нефтепроводу "Дружба". Контракт на ее прокачку между украинской "Укртрансафтой" и российской "Транснефтью" действует до 2029 года.

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