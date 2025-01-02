ЕС обойдется без российского газа. СМИ об остановке транзита

Прекращение транзита газа из России через Украину не будет иметь существенных последствий для стран ЕС, отмечают СМИ ФРГ, поскольку большинство европейских стран уже не зависят от российских энергоносителей. Обзор DW.

"Для Украины это историческое событие: по прошествии почти трех лет после нападения России она остановила транзит российского газа. Тем самым Киев хочет затруднить Кремлю хотя бы финансирование войны", - отмечает в своем комментарии газета Rheinische Post.

Другие немецкие СМИ больше внимания уделяют последствиям остановки украинского транзита для Германии и других стран Европейского Союза. При этом многие издания цитируют официального представителя Еврокомиссии: "Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы обеспечить поставки газа не российского происхождения в страны Центральной и Восточной Европы по альтернативным маршрутам".

Доля украинского транзита составляла только 5 процентов газа в ЕС

Газета Frankfurter Rundschau напоминает, что в 2021 году (то есть, в году, предшествующем полномасштабному российскому вторжению в Украину) 44 процента потребляемого в Европейском Союзе газа поступало из России. Всего за два года - в 2023-м - эта доля сократилась до 15 процентов, а некоторые страны, как, например, Германия, которая долгое время была главным клиентом российского "Газпрома", вообще отказались от трубопроводного газа из России.

Георг Цахман Фото: DW/A. Sawitsky

По данным энергетического эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Георга Цахмана (Georg Zachmann), упомянутые 15 процентов - это доля всего российского газа в Европе, включая СПГ. По украинскому же транзиту, заявил эксперт в интервью газете Handelsblatt, прокачивались европейским партнерам только 5 процентов потребляемого в ЕС газа.

Тем не менее Украина до конца выполняла свои обязательства по транзиту российского газа в соответствии с подписанным ранее контрактом с "Газпромом", а также с соглашением об ассоциации с ЕС. Это соглашение, поясняет Frankfurter Rundschau, запрещает подписавшим его сторонам прерывать или останавливать транзит или поставки законтрактованных объемов энергоносителей.

Минэкономики ФРГ: "Мы не зависим от российского газа"

Онлайн-портал Tagesschau.de цитирует представителя федерального министерства экономики и по защите климата, заявившего, что остановка украинского транзита не будет иметь для Германии никаких последствий: "Безопасность снабжения Германии обеспечена, мы не зависим от российского газа".

Одновременно Минэкономики ФРГ обещает в случае необходимости оказать помощь странам Восточной Европы, которые еще получали газ из России по украинскому транзиту. "Снабжение востока и юга Германии, а также соседних стран, не имеющих выхода к морю, - заверяет представитель министерства, - всегда обеспечено даже в случае полного прекращения поставок или аварии на центральной газотранспортной инфраструктуре". Мощностями немецких терминалов по приему танкеров со сжиженным газом, поясняет Минэкономики, могут пользоваться также фирмы из других стран ЕС.

СПГ-терминал в Брунсбюттеле на севере Германии Фото: ABBfoto/picture alliance

"В преобладающей части Европы, - уверен Георг Цахман из аналитического центра Bruegel, - прекращение украинского транзита не скажется ни на объемах поставок газа, ни на ценах". А Германия, по его словам, может оказаться даже в выигрыше: "Немецкие фирмы, возможно, получат дополнительную выручку, если будут использованы недозагруженные мощности СПГ-терминалов и трубопроводов, идущих в страны Центральной Европы".

Потери же России от остановки украинского транзита, по его оценкам, составят до шести миллиардов евро в год, полностью возместить которые наращиванием экспорта газа по другим маршрутам его доставки в Европу невозможно. Георг Цахман имеет в виду газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ продолжает получать, в частности, Венгрия.

Ограниченные возможности "Турецкого потока"

Информационный портал второго канала телевидения ФРГ ZDFheute приводит данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым главными потребителями российского трубопроводного газа в Европе были Австрия, Словакия и Венгрия (а также Молдова - но это отдельная история).

Украинский транзит покрывал примерно 65 процентов потребностей этих трех стран ЕС в газе. Венгрия еще в прошлом, 2024 году, стала уменьшать свою зависимость от этого канала поставок, начав усиленно импортировать (в том числе и российский) газ по трубопроводам в страны ЕС из Турции через Болгарию и Сербию. (В Турцию российский газ поступает по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".)

Стамбул, 8 января 2020 года: президенты Путин и Эрдоган вводят в строй "Турецкий поток" Фото: picture-alliance/Anadolu Agency/M. Kamaci

По данным ZDFheute, в 2024 году венгерский импорт газа через Сербию увеличился более чем на 33 процента по сравнению с 2023 годом. Но наращивать и далее закупки по этому маршруту будет трудно. Дело в том, что мощности "Турецкого потока" ограничены, как и трубопроводов, ведущих далее в Европу. ZDFheute приводит данные МЭА: газопровод из Сербии в Венгрию загружен уже на 92 процента.

Умеренные последствия для Австрии и Словакии

Берлинская газета TAZ обращает особое внимание на последствия остановки украинского газового транзита для Словакии и Австрии, зависимость которых от российского энергоносителя была особенно большой.

"Германия и некоторые другие страны вследствие войны России против Украины своевременно избавились от зависимости от российского трубопроводного газа, - пишет TAZ. - Но не Австрия и Словакия. Обе эти страны - а в последнее время фактически только Словакия- на протяжении нескольких десятилетий получали изрядные доходы благодаря транзиту в другие страны".

Но в отличие от ситуации двухлетней давности, продолжает газета, снабжение и этих двух стран теперь не под угрозой: "Модернизированные и увеличенные газохранилища заполнены на 80 процентов… Австрия впредь будет получать газ через Германию и Италию. Словакия наращивает импорт из Венгрии и Польши. Торговые компании заблаговременно зарезервировали достаточные объемы газа и соответствующие транспортные мощности".

Так что, приходит к выводу берлинское издание, прекращение транзита газа через Украину останется в Европе практически без последствий, о чем свидетельствует и спокойная реакция бирж. Разве что в Австрии и Словакии эксперты ожидают умеренного роста цен на энергоносители. "Это своего рода цена за длившуюся десятилетиями зависимость", - констатирует TAZ.