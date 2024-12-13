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Экономика и бизнесМолдова

В Молдове снова газовый кризис: в чем причина и кто виноват

Александр Бураков
13 декабря 2024 г.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Среди причин - политическое давление "Газпрома" и рыночные ошибки руководителей газовой отрасли.

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Человек зажигает газовую плиту
Молдова рискует остаться зимой без газаФото: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance

О том, что 31 декабря 2024 года истекает срок действия контракта между Украиной и "Газпромом" о транзите газа, и Украина его не будет продлевать, было известно еще год назад. Но Россия не спешит резервировать мощности по трубопроводу "Турецкий поток" - альтернативному маршруту поставки топлива в Приднестровье, где находится Молдавская ГРЭС, снабжающая электроэнергией всю Молдову.

Параллельно в Кишиневе разразился и внутренний газовый скандал. Выяснилось, что летом, в период низких цен, Молдова не закупила необходимый на зиму объем газа. С 1 декабря, после экстренного заседания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), кубометр газа для населения подорожал на 27,5% до 0,85 евро.

Чисто молдавский кризис

Обе проблемы, как гром среди ясного неба, разразились в один день - 25 ноября, когда теперь уже бывший министр энергетики Виктор Парликов и глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отправились в Санкт-Петербург на встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. В день переговоров компания "Молдовагаз" неожиданно направила в НАРЭ запрос с требованием повышения тарифа, причиной которого назван рост на 25% рыночных цен на газ в ноябре. За месяц до визита в Санкт-Петербург экс-министр публично заверял граждан, что причин для повышения цен нет.

Штаб-квартира "Молдовагаз" в Кишиневе
Штаб-квартира "Молдовагаз" в КишиневеФото: A.Burakov/DW

Выяснилось, что Молдова летом закачала в хранилища такой объем газа, которого хватит только до января 2025 года. Минэнерго, а также "Молдовагаз", обслуживающая конечных потребителей, и госкомпания "Energocom", отвечающая за покупку газа на международном рынке, обвинили друг друга в кризисе, утверждая, что все делали согласно их компетенции.

В парламенте Молдовы 3 декабря прошли публичные слушания о ситуации в энергосекторе, но и они не выявили виновных. Крупнейшая оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) даже инициировала вотум недоверия правительству, но он не был поддержан депутатами. А 5 декабря указом президента страны Майи Санду министр энергетики Виктор Парликов был отправлен в отставку. Свой пост 12 декабря потерял и глава "Energocom" Виктор Бынзарь.

Газ для Приднестровья, от которого зависит вся Молдова

Газ для правобережной Молдовы хоть и подорожавший, но будет, отмечает в комментарии для DW эксперт по энергетике сообщества WatchDog, бывший член наблюдательного совета "Молдовагаз" (подал в отставку 9 декабря) Сергей Тофилат. Закупки на февраль-март велись на рыночных условиях, и 13 декабря был законтрактован весь объем. Внутренний скандал эксперт объясняет отсутствием у Молдовы опыта работы на газовых биржах. Тревожнее выглядит ситуация в Приднестровском регионе, где также объявлено чрезвычайное положение.

Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)
Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)Фото: Violeta Colesnic/DW

Депутаты так называемого Верховного совета непризнанной республики 11 декабря утвердили указ лидера региона Вадима Красносельского о введении ЧП в экономике сроком на 30 дней. Документ предусматривает экономию газа, создание резервов энергоресурсов и запрет их экспорта, за исключением электроэнергии. Если газа не будет совсем, Молдавская ГРЭС перейдет на уголь и обеспечит Приднестровье светом в течение 50 дней, но для остальной Молдовы электричества не хватит.

На пресс-конференции по итогам визита в Россию Виктор Парликов пояснил, что в случае непродления Украиной транзитного соглашения, "Газпром" не исключил поставку газа через Турцию, но увязал это решение с выплатой Молдовой так называемого "исторического долга" за газ в размере 709 млн долларов, с чем Кишинев категорически не согласен. Международный аудит показал, что долг Молдовы составляет около 8,6 млн долларов.

"Исторический долг" появился в октябре 2021 года после того, как к власти в Молдове пришло проевропейское правительство. А год спустя "Газпром" снизил поставки газа в страну до 5,7 миллионов кубометров в сутки, вызвав дефицит. Это привело к массовым протестам в Кишиневе осенью 2022 года, организованным беглым пророссийским олигархом Иланом Шором, осужденным в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество. Своей целью Илан Шор открыто декларировал свержение проевропейской власти.

Молдова в ответ весь российский газ стала направлять в Приднестровье, где он используется для генерации электроэнергии, которую потом власти непризнанной республики продают Кишиневу и за счет этих денег фактически выживают. Особенностью поставок является то, что за них никто не платит. Без газа региону может грозить гуманитарный кризис, хотя контракт "Газпрома" с Молдовой заканчивается в октябре 2026 года.

Планы на ЧП

"Кремль фактически начал подготовку к парламентским выборам в Молдове, которые пройдут осенью", - считает Сергей Тофилат. "Газпром" является владельцем "Турецкого потока" и мог зарезервировать транзит уже давно, но не делает этого, так как газ - это инструмент давления на власти Молдовы, поясняет эксперт. Кишинев может купить электричество в Румынии, продолжает Тофилат, но стоит оно в три раза дороже. Задача Кремля - вызвать недовольство высокими ценами и смену политических элит.

Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что нынешние риски выше, чем энергетический кризис осени 2022 года. Но Кишинев готов предоставить компенсации на холодный период 300 тысячам жителей Приднестровья - гражданам Молдовы. Но речь идет только о помощи гражданам, денег для промпредприятий не будет.

Официальный Кишинев уже анонсировал, что закупит в декабре 35% электроэнергии в Румынии на бирже и у компании Nuclearelectrica, около 37% у Молдавской ГРЭС, а еще 27% придутся на местные ТЭЦ. Правительство утвердило план действий энергетического ЧП, разработанный на основе методологии Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). В нем описан 31 сценарий, а наиболее вероятной угрозой названо прекращение поставок газа.

В тексте перечислены учреждения, которые будут бесперебойно получать электричество в случае веерных отключений. В приоритете - больницы и медучреждения, а также детские сады. На втором месте - системы центрального отопления и насосные станции, на третьем - поставщики коммунальных услуг. В конце списка - правительственные здания и транспортная инфраструктура.

Глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что ЕС поддержит Молдову в преодолении возможного энергетического кризиса. Он напомнил, что в течение трех зим помощь Евросоюза составила 240 миллионов евро.

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