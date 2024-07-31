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Обыск в парламенте Молдовы связывают со шпионажем на Россию

Евгений Жуков
31 июля 2024 г.

В здании парламента в Кишиневе прошли обыски. По данным СМИ, они проводились в рамках уголовного дела о госизмене и шпионаже в пользу России. Задержан глава юридического департамента парламента.

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Здание парламента Молдовы в Кишиневе
Здание парламента Молдовы в КишиневеФото: Alexander Burakov/DW

Правоохранительные органы Молдовы в рамках уголовного дела провели обыск в помещениях парламента страны в Кишиневе. Об этом в среду, 31 июля, сообщают местные СМИ. По данным издания NewsMaker, совместная операция Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам может быть связана с делом о госизмене и шпионаже в пользу России.

NewsMaker передает со ссылкой на информированные источники, что накануне вечером на 72 часа был задержан глава юридического департамента парламента Ион Крянгэ, в кабинете которого и проходил обыск. Об этом же пишут издание Agora и молдавская служба "Радио Свободная Европа". Кроме Крянгэ, был задержан сотрудник пограничной полиции. Предположительно, оба они встречались с сотрудником посольства России в Кишиневе и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

Сведения о проведении обысков "Радио Свободная Европа" подтвердили представители СИБ и прокуратуры, не уточнив, о каком уголовном деле идет речь. По данным медиакомпании, Крянгэ был задержан с поличным, в момент передачи информации сотрудникам российского посольства.

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