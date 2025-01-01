"Газпром" прекратил транзит газа через Украину

По подсчетам Reuters, прекращение поставок приведет к тому, что Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, "Газпром" - около 5 млрд долларов от продаж газа.

"Газпром" прекратил подачу газа через Украину. Об этом сообщила российская компания в своем Telegram-канале в среду, 1 января. Там напомнили о завершении срока действия подписанного 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран. "В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", - подчеркнули в российской компании.

Транзит российского газа по территории Украины остановлен "в интересах национальной безопасности", подтвердило Минэнерго Украины. "Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа", - заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

По подсчетам агентства Reuters, прекращение поставок приведет к тому, что Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, "Газпром" - около 5 млрд долларов от продаж газа. В 2024 году российский концерн поставил по этому маршруту около 15 млрд кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Хотя в ЕС декларировали, что готовы к прекращению транзита, не все страны разделяют эту позицию. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о газовом кризисе в стране из-за остановки прокачки.

Влияние на страны Европы

По оценке Reuters, прекращение украинского транзита сильнее всего ударит по Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток".

"Для Европы потеря поставок дешевого российского газа привела к серьезному замедлению экономики, всплеску инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. Хотя Европа быстро нашла альтернативные источники энергии, потеря российского газа обострила долгосрочные опасения о ее снижающейся глобальной конкурентоспособности и, в частности, о промышленном будущем Германии", - отмечает Reuters.