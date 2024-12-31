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ЕК: ЕC готов к прекращению транзита газа из РФ через Украину

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

Европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал в ЕС по альтернативным маршрутам, заявили в Еврокомиссии.

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Газопровод в Украине
Газопровод в Украине (фото из архива)Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину. Об этом заявила представительница Еврокомиссии (ЕК), которую в понедельник, 30 декабря, процитировало агентство dpa.

По ее словам, европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал по альтернативным маршрутам в Центральную и Восточную Европу. "Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", - уверяет она.

Импорт СПГ и возобновляемые источники энергии

В ЕК заявили, что работали в координации со странами-членами европейского сообщества уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ), добавили там.

В последние годы меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии также усилили надежность газоснабжения, заявили в Еврокомиссии далее.

Переговоры Фицо и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава кабмина заявил, что встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 19 декабря указал, что "против любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии.

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Москва и Киев не смогли договориться о его продлении.

Словакия угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии

"Если потребуется", Словакия будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии, заявил Фицо 27 декабря.

Владимир Зеленский 28 декабря предположил, что Путин "поручил" премьеру "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

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