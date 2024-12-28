Зеленский: Фицо может открыть "второй энергетический фронт"

Владимир Зеленский предположил, что Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт" против Киева "за счет интересов народа Словакии". До этого словацкий премьер допускал прекращение поставок энергии Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что президент России Владимир Путин "поручил" премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии". Об этом он написал в своих соцсетях в субботу, 28 декабря.

"Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", - заявил украинский президент.

Зеленский заявил, что из-за Роберта Фицо Словакия теряет деньги

Украинский политик напомнил, что Роберт Фицо уже отказался от компенсации за прекращение поставок газа из России, предложенной Киевом. Теперь же он "может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество".

По словам Зеленского, для европейских стран выгоднее сотрудничать с соседями ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов - в частности из США и от других партнеров. "И только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", - подытожил президент Украины.

Роберт Фицо допустил прекращение поставок энергии Украине

"Если потребуется", Словакия будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в пятницу, 27 декабря. "После первого дня января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если потребуется, мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается в случае сбоев в сети. Или мы договоримся о другом варианте действий", - указал он.

Такое высказывание он допустил в связи с грядущим прекращением российского газа через Украину. По его мнению, остановка транзита станет "не просто пустым политическим жестом, а чрезвычайно дорогостоящим жестом, за который будет платить весь Европейский Союз, включая Словакию".

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Москва и Киев не смогли договориться о его продлении.

Спор Фицо и Зеленского из-за газа

22 декабря Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер заявил, что эта встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее, 19 декабря, заявил в ответ на "личный вопрос" Фицо, что он "против любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии.

Со своей стороны украинский лидер вечером 23 декабря заявил, что Киев сделал Фицо предложение по возможной компенсации "именно для словаков" потерь от российского транзита "и по альтернативам по транзиту" любого газа, кроме российского.