Роберт Фицо допустил прекращение поставок энергии Украине

"Если потребуется", Словакия будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии, в которой остро нуждается эта страна при сбоях в сети. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ожидаемое с 1 января прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Словацкое онлайн-издание Cas цитирует его вечером в пятницу, 27 декабря.

"После первого дня января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если потребуется, мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается в случае сбоев в сети. Или мы договоримся о другом варианте действий", - указал Фицо.

По его мнению, прекращение транзита российского газа через Украину - "это не просто пустой политический жест, а чрезвычайно дорогостоящий жест, за который будет платить весь Европейский Союз, включая Словакию". При этом Словакии в краткосрочной перспективе грозит повышение цен на газ, предупредил глава правительства страны. "После перекрытия украинского транзита Словакия окажется в конце цепочки поставок газа по альтернативным маршрутам с запада, юга или севера, а не в ее начале, как это было до сих пор", - поясняют авторы Cas.

Кроме прочего, Роберт Фицо выразил мнение, что при остановке поставок российского газа в ЕС выиграют, в первую очередь, США. Между тем Евросоюз, учитывая повышение цен, заплатит в 2025 и 2026 годах за газ и электроэнергию на 120 млрд евро больше нынешнего уровня, утверждает Фицо. По его подсчетам, на транзитных сборах Словакия потеряет около 0,5 млрд евро, а Украина - почти 1 млрд евро.

Прекращение транзита российского газа через Украину

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Москва и Киев не смогли договориться о его продлении. При этом до сих пор обе стороны соблюдали договор о поставках газа и после 24 февраля 2022 года, несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину. Даже захват ВСУ ключевой газораспределительной станции в городе Суджа не помешал продолжению поставок. Независимо от того, кто контролирует Суджу сейчас, украинская сторона намерена с 7 часов утра 1 января 2025 года перекрыть газовый вентиль в связи с отсутствием каких-либо контрактов. Эту позицию Украины поддерживает и Еврокомиссия.

Спор Фицо и Зеленского из-за транзита газа

22 декабря Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер заявил, что эта встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее, 19 декабря, заявил в ответ на "личный вопрос" Фицо, что он "против любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии.

Со своей стороны украинский лидер вечером 23 декабря заявил, что Киев сделал Фицо предложение по возможной компенсации "именно для словаков" потерь от российского транзита "и по альтернативам по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии".

"Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему", - отметил Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам. При этом он обвинил Роберта Фицо в "теневых договоренностях" с Владимиром Путиным, заявив, что "это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман".