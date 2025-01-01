Зеленский: Остановка транзита газа стала поражением Путина

Зеленский: Остановка транзита газа стала поражением Путина1 января 2025 г.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину стало одним из самых больших поражений Владимира Путина.
"Одно из самых крупных поражений Москвы"
"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла более 130 млрд кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых крупных поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и самого географически доступного рынка", - написал президент Украины в Telegram в среду, 1 января.
"Абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось", - считает Зеленский. Он выразил надежду на увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз. "Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - добавил президент Украины.
"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - резюмировал Зеленский.
"Газпром" прекратил транзит газа через Украину
Со среды, 1 января, "Газпром" полностью прекратил подачу газа через Украину , так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего "Газпром" "лишен технической и юридической возможности" поставлять газ.
Больше всего остановка украинского транзита ударила по Молдове, в особенности по непризнанному Приднестровью. Там жители остались без газа, отопления и горячей воды. Власти в Тирасполе прекратили поставки электроэнергии с крупнейшей в регионе Молдавской (Кучурганской) ГРЭС в остальную часть страны на правый берег Днестра. Власти в Кишеневе заверяют, что покроют потребности в электроэнергии за счет закупок в Румынии.