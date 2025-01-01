Зеленский: Остановка транзита газа стала поражением Путина

Владимир Зеленский назвал прекращение транзита российского газа через Украину "одним из самых крупных поражений Москвы". Президент Украины надеется на рост поставок СПГ из США в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину стало одним из самых больших поражений Владимира Путина.

"Одно из самых крупных поражений Москвы"

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла более 130 млрд кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых крупных поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и самого географически доступного рынка", - написал президент Украины в Telegram в среду, 1 января.

"Абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось", - считает Зеленский. Он выразил надежду на увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз. "Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - добавил президент Украины.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - резюмировал Зеленский.

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину

Со среды, 1 января, "Газпром" полностью прекратил подачу газа через Украину , так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего "Газпром" "лишен технической и юридической возможности" поставлять газ.

Больше всего остановка украинского транзита ударила по Молдове, в особенности по непризнанному Приднестровью. Там жители остались без газа, отопления и горячей воды. Власти в Тирасполе прекратили поставки электроэнергии с крупнейшей в регионе Молдавской (Кучурганской) ГРЭС в остальную часть страны на правый берег Днестра. Власти в Кишеневе заверяют, что покроют потребности в электроэнергии за счет закупок в Румынии.