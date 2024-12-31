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"Газпром" приступил к прекращению поставок через Украину

Никита Ошуев
31 декабря 2024 г.

В канун нового года "Газпром" уменьшил объем транзита газа через Украину. Ожидается, что к 1 января он упадет до нуля. Значительного влияния на цены на газ в Европе это не оказало.

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Сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции в Судже в 2009 году
Сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции в Судже в 2009 годуФото: Maxim Shipenkov/epa/dpa/picture-alliance

Российский газовый концерн "Газпром" во вторник, 31 декабря, приступил к сокращению поставок газа в Европу транзитом через Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночное уведомление компании. Согласно этим данным, 31 декабря по украинскому маршруту в Европу поставят 37,2 млн куб. м газа. Днем ранее этот показатель составлял 42,4 млн куб. м. В 2023 году "Газпром" поставил через Украину около 15 млрд куб. м, то есть около 41 млн куб. м в сутки.

Ожидается, что уже 1 января украинский транзит упадет до нуля, так как истечет срок соответствующего пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Это событие "ознаменует почти полную потерю некогда могущественного влияния Москвы на европейский газовый рынок", пишет Reuters. По его подсчетам, Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, "Газпром" - около 5 млрд долларов от продаж газа.

Влияние на страны Европы

По оценке агентства Reuters, прекращение украинского транзита сильнее всего ударит по Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". В Еврокомиссии ранее заявили, что готовы к прекращению транзита через Украину.

"Для Европы потеря поставок дешевого российского газа привела к серьезному замедлению экономики, всплеску инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. Хотя Европа быстро нашла альтернативные источники энергии, потеря российского газа обострила долгосрочные опасения о ее снижающейся глобальной конкурентоспособности и, в частности, о промышленном будущем Германии", - отмечает Reuters.

Сдержанная реакция рынка

Аналитики предвидят минимальное влияние на рынок от прекращения поставок российского газа через Украину, указывает Reuters. Эксперты не ожидают повторения ценового скачка 2022 года, поскольку объемы газа из РФ на рынке ЕС сейчас многократно меньше.

Утром 31 декабря на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF в Нидерландах цены на газ по краткосрочным сделкам незначительно выросли. Его стоимость по контрактам с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 0,8% до 48,32 евро/МВт*ч. В Великобритании газ по контрактам на "сутки вперед" подорожал на 2,5% - до 120,45 пенса за терм - это максимальный показатель с 3 декабря. Между тем Reuters называет основной причиной этого изменения ожидания холодной погоды в Северо-Западной Европе, а прекращение украинского транзита ставит лишь на второе место.

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