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Экономика и бизнесМолдова

"Газпром" объявил о приостановке поставок газа в Молдову

Николай Линке
28 декабря 2024 г.

"Газпром" заявил, что не будет поставлять газ в Молдову с 1 января. "Молдовагаз" сообщил, что от этого пострадают жители Приднестровья.

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Реклама "Газпрома" в Москве на фоне памятника Тарасу ШевченкоФото: Alexander Zemlianichenko/Tass/dpa/picture alliance

Российский газовый концерн "Газпром" объявил, что с 1 января полностью останавливает поставки газа в Молдову. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу, 28 декабря, в Telegram-канале концерна.

"Газпром" угрожает штрафами

"В связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО "Газпром" сегодня направило в АО "Молдовагаз" уведомление. В нем говорится, что АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий", - говорится в сообщении.

"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - добавили в "Газпроме".

Там отметили, что "оставляют за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов". В сообщении российского концерна не говорится о том, что с 1 января 2025 года заканчивается транзит российского газа через Украину - это основной маршрут поставок в Молдову.

"Молдовагаз": Пострадает Приднестровье

В компании "Молдовагаз" уже подтвердили получение сообщения "Газпрома" и отметили, что тем самым концерн лишает газа лишь жителей непризнанного Приднестровья, а не остальную территорию Молдовы на правом берегу Днестра.

"С декабря 2022 года весь поставляемый ПАО "Газпром" природный газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки передавался АО "Молдовагаз" в приднестровский регион Республики Молдова. В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", - сказано в сообщении компании.

Вместе с тем именно на территории Приднестровья находится Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, снабжающая электроэнергией всю Молдову. Поэтому в республике уже ввели ограничения на потребление электроэнергии.

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