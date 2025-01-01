В Приднестровье нет газа и отопления без поставок "Газпрома"

Жители непризнанного Приднестровья остались без газа, отопления и горячей воды со среды, 1 января, из-за прекращения поставок российского газа транзитом через Украину.

В Приднестровье нет отопления и горячей воды

"В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению", - сообщили в компании "Тирастеплоэнерго" . Единственное исключение там сделали для больниц.

Сейчас в Тирасполе и окрестностях около +7°C днем и -2°C ночью. Граждан призвали не открывать краны горячей воды и не сливать батареи самостоятельно. Для отопления предложено пользоваться электрообогревателями, заделать щели в окнах и дверях, завесить их одеялами и шторами. "Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа", - добавили в "Тирастеплоэнерго".

Отключение газа и прекращение поставок электроэнергии

В компании "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщили об отключении газа для потребителей, в том числе для многоквартирных и частных домов, а также крышных котельных. Граждан призвали закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстановить его подачу.

Телеканал "ТСВ Приднестровье" сообщает, что крупнейшая в регионе Молдавская (Кучурганская) ГРЭС начала переходить с газа на уголь для выработки электроэнергии. "Переход штатный, несмотря на то, что энергоблоки старые. Генерация происходит. МГРЭС вырабатывает 105 мегаватт и ещё 8 дубоссарская станция. Это сейчас. Мощность генерации будет нарастать, когда многоэтажки начнут греться обогревателями", - сообщает телеканал.

По данным Telegram-канала "Приднестровец", запасов угля на ГРЭС хватит на 50-52 дня. Кроме того, станция перестала поставлять электроэнергию в остальную часть Молдовы, на правый берег Днестра. Власти в Кишеневе заверяют, что покроют потребности страны в электроэнергии за счет закупок в Румынии.

"Газпром" прекратил подачу газа через Украину

Со среды, 1 января, "Газпром" полностью прекратил подачу газа через Украину , так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего "Газпром" "лишен технической и юридической возможности" поставлять газ.