Новый год без российского газа. Что происходит в Молдове

С 1 января 2025 года российский "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову. По этой причине Кишиневу пришлось изменить схему электроснабжения страны, а в Приднестровье возник кризис. Как прошли первые сутки, - у DW.

Вечером 1 января 2025 года в Кишиневе не включились рекламные огнивитрин, а на центральной елке страны, возле здания правительства, не горело декоративное освещение. Кроме того, в торговых центрах выключены эскалаторы, а в общественных зданиях не работают лифты. Но в остальном страна живет обычной жизнью, столица не погрузилась во мрак после того, как российский газовый концерн ПАО "Газпром" объявил, что с нового года полностью останавливает поставки газа в Молдову. Официально, как говорится в уведомлении "Газпрома", "в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа". При этом в качестве причины не указывается, что 31 декабря 2024 года закончился срок действия договора о транзите российского газа в Европу между "Газпромом" и Украиной , а это был основной маршрут поставок в Молдову.

От российского газаполностью зависит построенная в 1964 году на левом берегу Днестра и теперь контролируемая властями непризнанной Приднестровской республики Молдавская ГРЭС. Она генерировала из газа электроэнергию и продавала Кишиневу, закрывая до 80% потребностей страны.

Телеэкраны и подсветка витрин в Кишиневе выключены Фото: Alexander Burakov/DW

Что заменит российский газ

Официальный Кишинев такого поворота событий ожидал, поэтому еще 16 декабря 2024 года ввел режим ЧП сроком на 60 дней. На газоснабжение правобережной Молдовы, давно имеющей биржевые контракты, прекращение поставок российского газа мало повлияло.

А чтобы компенсировать будущую нехватку электричества, еще 10 декабря 2024 года госпредприятие Energocom подписало соглашение, по которому с 1 января увеличиваются в три раза закупки электроэнергии с румынской атомной электростанции в Чернаводэ - по 100 Мвт в ближайшие три месяца. Правительство Румынии установило для этих целей льготную цену в 80 евро за МВт/ч.

В день введения ЧП был протестирован и новый вариант электрообеспечения - в Румынии закупили 27% энергии от конечного потребления. Госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан пояснил, что доля основного поставщика - Молдавской ГРЭС, снизилась до 31% необходимой энергии, а остальные мощности выработали ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах, работающие на максимуме.

Часть румынского электричества покупается у госкомпаний, но пики потребления в утренние и вечерние часы покрываются закупками на бирже втридорога. Если энергию от МГРЭС Молдова покупала по цене 64 евро за Мвт/ч, то рыночная цена достигает 188 евро за МВт/ч, что может привести к росту тарифов для потребителей на 50%.

На компенсации в отопительный сезон правительство Молдовы выделило более 104 миллионов евро. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу пообещал, что при необходимости сумма может быть увеличена.

Здание правительства Молдовы в сумерках Фото: Alexander Burakov/DW

Кризис в Приднестровье будет нарастать

31 декабря 2024 года, в день отключения МГРЭС, Energocom озвучил финальный вариант новой схемы электроснабжения Молдовы: 62% электричества поставит Румыния, свои теплоэлектроцентрали произведут до 28%, а оставшиеся 10% составит энергия из возобновляемых источников. В последнем случае мощности зависят от природных условий, поэтому власти обратились к гражданам с призывом экономить энергию - выключать свет, использовать светодиодные лампы, включать стиральные машины ночью.

В Приднестровье ситуация гораздо хуже. Предприятие "Тирастеплоэнерго" 1 января 2025 года отключило в городах центральное отопление. Исключением стали больницы и социальные учреждения. В полдень был отключен газ в котельных, частном секторе и домах с автономным отоплением. Региону грозит гуманитарный кризис.

Он не ударит по населению одномоментно, но будет усугубляться в течение нескольких недель. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян объяснил это техническими особенностями: на Молдавской ГРЭС в трубах еще до трех недель будет оставаться газ, который можно использовать для обеспечения домашних хозяйств.

Сама МГРЭС состоит из 12 энергоблоков, из которых три работали на газе, а остальные простаивали. Станция может использовать мазут и донецкий уголь. Ранее накопленных запасов угля для пятого энергоблока хватит только на 50 дней. Вместе с Дубоссарской ГЭС такой вариант, способен обеспечить регион энергией.

Но речь идет о квартирном фонде. На бюджетообразующие промышленные предприятия - Молдавский металлургический завод в Рыбнице с электросталеплавильным цехом и Рыбницкий цементный завод, ресурсов не хватит. Кроме того, последние два года "Газпром" поставлял в непризнанную Приднестровскую республику 5,7 млн кубометров газа в сутки, за которые никто не платил, а Тирасполь за счет продажи Кишиневу электричества произведенного из него, наполнял бюджет.

Праздничная иллюминация в Кишиневе выключена Фото: Alexander Burakov/DW

Что будет дальше

В случае отсутствия средств к существованию, до 300 тысяч граждан Приднестровья могут хлынуть на правый берег - на такую цифру ориентируется официальный Кишинев, хотя точного количества жителей непризнанной республики не знает никто. В условиях ЧП региону на льготных условиях могут быть переданы продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. На правый берег, как заявил Олег Серебрян, возможно будут перемещены только уязвимые категории граждан.

Кишиневская ТЭЦ-2 выведена на максимальную мощность Фото: Alexander Burakov/DW

По распоряжению лидера непризнанной Приднестровской республики Вадима Красносельского, в регионе с 23 декабря отменены плановые медосмотры, предприятия пищевой отрасли перешли на ночную работу, учебные заведения на дистанционное обучение. В городах организованы тридцать пунктов обогрева и временного пребывания на 1325 человек.

Жителям разрешили собирать падежный лес без спецразрешений, но запретили вносить в квартиры газовые баллоны с пропаном, спрос на которые резко вырос. Газовики предупреждают, что хранение такого взрывоопасного вещества в квартирах запрещено.

При этом Кишинев готов закупать газ для Приднестровья на европейском рынке и поставлять через газопровод "Турецкий поток", но только при условии предоплаты. На жителей региона даже могут распространить программу компенсаций в зимний период. Но, как предупредил Олег Серебрян, никаких специальных цен на газ для Тирасполя не будет. Власти непризнанной Приднестровской республики пока от помощи Кишинева отказались.