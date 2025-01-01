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ОбществоМолдова

Новогоднюю подсветку Кишинева отключили из-за энергокризиса

Николай Линке
1 января 2025 г.

В Кишиневе выключили новогоднюю подсветку на улицах. Это первая мера властей Молдовы по экономии электроэнергии на фоне прекращения поставок россйиского газа через Украину.

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Театр "Лучафэрул" в Кишиневе в декабре 2024 года.
Театр "Лучафэрул" в Кишиневе в декабре 2024 года.Фото: Ina Cerga

Новогодняя подсветка в Кишиневе отключилась в среду, 1 января, из-за введенных властями мер экономии электроэнергии на фоне прекращения поставок российского газа транзитом через Украину.

Поэтапное отключение электроэнергии в Кишиневе

Пресс-секретарь мэра Кишинева Наталья Иксарь опубликовала в Facebook улицы столицы, над которыми висят новогодние гирлянды, но без света. "Зимние каникулы закончились", - написала она. Telegram-канал "Кишинев в теме" пишет, что во всем городе подсветка осталась только на центральной площади Великого Национального Собрания.

Ранее мэр столицы Ион Чебан предупредил, что власти "предпримут шаги по поэтапному отключению электроэнергии начиная с 1 января". Градоначальник сказал, что декоративное освещение отключат по всему городу, кроме главной елки, центральной площади и сквера у Кафедрального собора. Там подсветка будет работать с наступления темноты до 23.30 вплоть до 14 января.

Мэр пожаловался, что власти Молдовы не пояснили, как именно сокращать потребление энергии. "У нас более 300 троллейбусов, 350 школ и детских садов, больницы, поликлиники, стратегические предприятия, уличное освещение и светофоры", - отметил он.

Обстановка в Молдове

Как передает корреспондент DW Симион Чокинэ из Кишинева, обстановка там спокойная. Столичные жители опасаются роста цен на электроэнергию и газ, а также наплыва людей из Приднестровья, где из-за прекращения поставок российского газа отключили горячую воду, отопление и газоснабжение. Пока что массовой миграции не зафиксировано.

Молдавский портал Point сообщает, что в городе Оргеев новогодняя иллюминация продолжается. Издание также цитирует  пресс-секретаря правительства Даниела Водэ. Он заявил, что правобережная Молдова обеспечена газом и электричеством в полном объеме за счет диверсификации поставок.

По данным государственной энергетической компании Energocom, правобережная Молдова 1 января произвела 45% энергии сама (ТЭЦ и возобновляемые источники), 52% закупил в Румынии, 3% - из Украины. В Energocom сообщили, что уже полностью покрыли потребность Молдовы в электричестве на 2 января

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину

Со среды, 1 января, "Газпром" полностью прекратил подачу газа через Украину , так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего "Газпром" "лишен технической и юридической возможности" поставлять газ.

Больше всего остановка украинского транзита ударила по Молдове, в особенности по непризнанному Приднестровью. Там жители остались без газа, отопления и горячей воды. Власти в Тирасполе прекратили поставки электроэнергии с крупнейшей в регионе Молдавской (Кучурганской) ГРЭС в остальную часть страны на правый берег Днестра. Власти в Кишеневе заверяют, что покроют потребности в электроэнергии за счет закупок в Румынии.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В стране ограничили потребление электроэнергии: в часы-пик не будут работать некоторые предприятия, запретят пользоваться лифтами, отключат свет в витринах и архитектурную подсветку.

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