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Экономика и бизнесИталия

В Италии призвали ЕС ввести новый потолок цены на газ

Екатерина Венкина
3 января 2025 г.

Министр экологии Италии уверен, что предельный уровень цен на газ в ЕС должен быть закреплен на отметке в 50-60 евро.

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Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин
Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин Фото: Giulio Lapone/Photoshot/picture alliance

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин считает, что Евросоюз должен согласовать новый потолок цены на газ. Слова главы министерства привело в пятницу, 3 января, агентство Reuters.

"Думаю, что ЕС на данном этапе должен обновить предельный уровень цен, но не на отметке в 180 евро, а на пороге в 50 или 60 евро", - отметил Пикетто-Фратин.

Договоренности о предельной цене истекают в январе

Нынешний показатель в 180 евро за мегаватт-час был согласован в декабре 2022 года. С начала войны РФ в Украине этот потолок не был пробит, напомнило Reuters. Договоренности о предельной цене истекают в конце января.

Украина ранее не продлила соглашение о транзите российского газа в Европу.

По данным глобального поставщика информации о финансовых рынках LSEG, цена на газ в настоящее время составляет 49,85 евро за мегаватт-час.

По словам Пикетто-Фратина, Италия располагает достаточными запасами для бесперебойного снабжения в течение следующих двух месяцев. "Могу заверить всех, что у нас нет никаких проблем. Система газовых хранилищ страны заполнена почти на 80 процентов", - указал он.

Низкие температуры на севере Европы и поломка на заводе СПГ в Норвегии

Между тем, как передало агентство Bloomberg, 2 января базовые цены на газ выросли и достигли самого высокого уровня с октября 2023 года. Это связано с низкими температурами на севере Европы и неполадками на одном из заводов в Норвегии. Так, норвежское предприятие по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest приостановило работу до 9 января из-за поломки компрессора, сообщил оператор сети Gassco AS.

Хотя трейдеры ожидали прекращения транзита - важного источника сырья для ряда стран Центральной Европы, - сокращение предложения может спровоцировать ускоренное изъятие газа из хранилищ, играющих роль буфера, указало Bloomberg. По его данным, запасы сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, и газовый кризис в Европе только начинает набирать обороты.

Прекращение транзита газа из РФ через Украину

С 1 января 2025 года был прекращен транзит российского газа в Европу через Украину, которая отказалась продлевать контракт с российским "Газпромом", объяснив это "интересами национальной безопасности". В Еврокомиссии заявили, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет. Последствия прекращения транзита сильнее всего ощутимы в Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток".

 

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