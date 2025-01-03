Словакия: газовый спор с Украиной - отвлекающий маневр

Чем дольше продолжается война в Украине, тем чаще судьба украинского народа становится разменной монетой в политических играх партий и лидеров некоторых стран Евросоюза. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан вводит в заблуждение людей, заставляя их поверить в то, что он возложил на себя "миссию миротворца" - в отличие от оппозиции, которая якобы служит "поджигателям войны в Брюсселе". В Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе кампании по досрочным выборам в бундестаг пытается подать себя "канцлером мира" и "сторонником деэскалации", борясь за голоса избирателей популистских и пророссийски настроенных партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Союз Сары Вагенкнехт (ССВ).

"Украинский" вопрос уже некоторое время остается в центре внутриполитической повестки и в Словакии. При этом на днях премьер-министр Роберт Фицо, номинально социал-демократ, но де-факто правый популист, спровоцировал серьезный дипломатический конфликт с Киевом из-за замораживания транзита российского газа через Украину. Фицо угрожает Киеву прекратить экспорт электроэнергии в соседнюю страну и урезать помощь находящимся в Словакии украинским беженцам, если Украина откажется возобновить транзит газа в Европу. Однако в основе скандала - не якобы надвигающийся энергетический кризис в Словакии, а попытка отвлечь внимание словаков от внутриполитических проблем - радикальной программы жесткой экономии и углубляющегося кризиса в правящей коалиции.

Роберт Фицо с Владимиром Путиным в Москве, 22 декабря 2024 года Фото: Artyom Geodakyan/TASS/IMAGO

Трехпартийный кабинет Фицо, состоящий из левых и правых популистов, известен своими пророссийскими позициями с момента прихода к власти в октябре 2023 года. Тем не менее, до недавнего времени глава правительства в основном поддерживал политику ЕС в отношении Украины. Разворот произошел осенью: в конце октября Фицо дал интервью печально известной российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая призывает Путина атаковать Европу ядерными бомбами. В нем Фицо, очаровательно улыбаясь, раскритиковал ЕС за "затягивание войны" в Украине и пообещал приехать в Москву на парад Победы 9 мая 2025 года.

Таинственный визит Фицо в Москву

Однако Фицо отправился в Москву уже незадолго до Рождества и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры якобы были посвящены поиску решения газовой проблемы Словакии: Украина уже давно заявляла, что после истечения срока действия соответствующего контракта с Россией окончательно прекратит транзит российского газа с 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии никаких подробностей состоявшихся переговоров не озвучил.

Фицо лишь заявил, что предложил Путину, чтобы Словакия стала местом и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. А министр обороны Словакии Роберт Калиняк рекомендовал Украине "отказаться от территорий".

"Второй энергетический фронт против Украины"

Это вызвало недоумение и возмущение в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил словацкого премьер-министра в открытии "второго энергетического фронта" против Украины "по указанию российского правителя". Словацкая оппозиция и ряд других стран ЕС, включая Чехию, также выступили с критикой Фицо и его пророссийской политики.

Некоторые политики из номинально социал-демократической партии Фицо Smer-SD в последние годы привлекали к себе внимание своими иногда вызывающими пророссийскими позициями. Например, нынешний министр иностранных дел Юрай Бланар до вступления в должность был одним из немногих словацких парламентариев, проголосовавших против резолюции, осуждающей Россию за военные преступления в Буче. По сравнению с такого рода заявлениями, вероятно, Фицо можно считать одним из наиболее умеренных пророссийских политиков в своей партии.

Потеря транзитных сборов - проблема для бюджета Словакии

Нынешнее изменение настроения премьер-министра, вероятно, во многом связано с многочисленными экономическими и внутриполитическими трудностями Словакии. У страны один из самых высоких дефицитов бюджета в еврозоне - около шести процентов в 2024 году. Изначально бизнес с российским газом приносил словацкому бюджету огромные деньги. Дело в том, что Словакия сама являлась транзитной страной для других европейских государств и ежегодно собирала около полумиллиарда евро в качестве платы за транзит. Теперь Братислава лишается этого источника дохода.

Более того, правительство Фицо, которое на пути к власти щедро раздавало социальные обещания, теперь вынуждено идти на жесткие меры экономии и повышение налогов, чтобы сократить бюджетный дефицит. С 1 января 2025 года обычная ставка НДС повышается с 20 до 23 процентов, а пониженная ставка для многих групп товаров - с 10 до 19 процентов. Крупные компании в будущем должны будут платить более высокий корпоративный налог. Поддержка семей и пенсионеров была сокращена.

Политическое будущее Фицо - под вопросом

В то же время Словакии, вероятно, придется повысить цены на энергоносители, поскольку ей придется импортировать газ из западных стран и уже самой платить за транзит. Однако, хотя в Братиславе давно знали, что Украина прекратит транзит газа с 1 января 2025 года, правительство не нашло времени для поиска долгосрочных альтернатив российскому газу, как это сделала соседняя Чехия. На фоне широко распространенных пророссийских симпатий среди словацкого населения Роберт Фицо теперь обвиняет Украину и антироссийскую санкционную политику ЕС в экономических проблемах Словакии - по аналогии со своим политическим союзником и коллегой Виктором Орбаном.

Политические единомышленники: Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото из архива) Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Наконец, есть и еще одна причина использовать "украинский вопрос" в качестве отвлекающего маневра: коалиция Фицо, и без того не слишком однородная, уже несколько месяцев находится в кризисе, который становится все более острым. В октябре 2024 года парламентскую фракцию самого маленького партнера по коалиции, Словацкой национальной партии (СНП), покинула группа пророссийских и националистических политиков. С тех пор коалиция имеет в парламенте большинство всего в один голос. С другой стороны, во второй по величине партии в коалиции после Smer-SD Фицо, номинально социал-демократической партии Hlas, есть депутаты, которые считают правопопулистский и пророссийский курс Фицо слишком радикальным - и косвенно угрожают выйти из коалиции. В итоге, в политических кругах страны уже обсуждается возможность досрочных выборов.

Между тем пока неясно, чем закончится газовый спор с Украиной и выполнит ли словацкий премьер свои угрозы в адрес соседней страны. Одно можно сказать точно: энергетический кризис, вопреки уверениям правительства в Братиславе, Словакии не грозит. Более вероятно, что поставки газа вскоре могут стать вопросом политического будущего Роберта Фицо.