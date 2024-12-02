Оппозиция в Германии раскритиковала визит Шольца в Киев

Оппозиционные партии Германии резко раскритиковали визит канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Украину. "Шольц проводит предвыборную кампанию за счет украинского народа и в то же время использует российские устрашающие нарративы", - заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine в понедельник, 2 декабря, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Это не просто позорно, но и все сильнее изолирует Германию и ставит под угрозу нашу безопасность", - считает Кизеветтер.

Своей краткосрочной поездкой в Украину канцлер хотел уменьшить "растущую в Германии критику его безответственной избирательной кампании", добавил христианский демократ. Украина настаивает на немедленном приглашении в НАТО, предоставлении ей дальнобойных ракет и разрешении наносить удары западным оружием по военным объектам в России, но Шольц категорически отвергает все эти требования, напомнил Родерих Кизеветтер. Канцлер вводит общественность в заблуждение, "считая, что он сможет управлять войной с помощью самоустрашения и особого мира с Россией", подчеркнул эксперт ХДС по внешней политике.

Вагенкнехт: Германии нужна новая политика в отношении Украины

Глава левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) в свою очередь подвергла визит Олафа Шольца в Киев критике по иной причине, обвинив канцлера в чрезмерной военной поддержке Украины. "Акробатический шпагат Шольца - выступать в предвыборной кампании как канцлер мира, а в Киеве подписывать все новые чеки на поставки оружия - вряд ли впечатлит избирателей", - заявила Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в интервью агентству AFP. "Политика Германии в отношении Украины нуждается в фундаментальном изменении курса в сторону дипломатии и мира", - считает она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с неанонсированым визитом утром 2 декабря. Там он представил перспективы новых поставок вооружений Украине и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны Германии.