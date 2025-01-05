В Приднестровье предупредили о проблемах с водоснабжением

В некоторые регионы непризнанного Приднестровья из-за веерных отключений электроэнергии могут прекратить подачу воды. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило издание NewsMaker.

Так, 4 января без воды остался один из районов Тирасполя. С проблемой могут столкнуться жители верхних этажей многоэтажных домов и в других районах города, а также в Бендерах, заявили местные власти.

На левом берегу Днестра не хватает электроэнергии, вырабатываемой Молдавской (Кучурганской) государственной районной электростанцией (ГРЭС) и Дубоссарской ГЭС, отметили в Кишиневе.

За сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тыс. человек

По словам "лидера" Приднестровья Вадима Красносельского, за сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тыс. человек.

Жителей Приднестровья 3 января предупредили о веерных отключениях электроэнергии. Перебои затронут ряд районов Тирасполя, Бендеры, промышленный сектор города Каменки, Рыбницу и прилегающие районы, а также село Гыска, заявили в региональном "министерстве экономического развития".

Подача в отдельные населенные пункты прекращается на час в период с 18.00 по 22.00 по местному времени (с 19.00 по 23.00 мск). При этом указанный отрезок может быть увеличен на 30 минут из-за особенностей "технологического процесса", отмечали в ведомстве.

"Газпром" с 1 января полностью прекратил подачу газа через Украину, так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины".

Режим ЧП в энергетике Молдовы

В связи с возможным энергетическим кризисом в Приднестровье еще 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В Молдове позднее был введен режим ЧП в энергетике. В компании "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщили об отключении газа для потребителей, в том числе для многоквартирных и частных домов.

Телеканал "ТСВ Приднестровье" отметил, что крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС начала переход с газа на уголь для выработки электроэнергии. По данным Telegram-канала "Приднестровец", запасов угля на ГРЭС должно хватить на 50-52 дня. Кроме того, станция перестала поставлять электроэнергию в остальную часть Молдовы, на правый берег Днестра.

Власти в Кишиневе заверяли, что покроют потребности страны в электроэнергии за счет закупок в Румынии.