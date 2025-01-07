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ПолитикаМолдова

Кремлю плевать на жителей Приднестровья

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
7 января 2025 г.

Путин продолжает действовать по методу - бей своих, чтобы чужие боялись. Но будущее Молдовы зависит от того, понимает ли Россия все риски своего газового шантажа, считает Иван Преображенский.

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Газопровод в районе Суджи
Приднестровье тоже больше не получает газ из РоссииФото: EPA/Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance

На фоне введенного в Приднестровье режима чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок российского газа, молдавские власти напоминают, что цель Кишинева - полная и мирная реинтеграция пророссийских сепаратистов. Условием для начала этого процесса, впрочем, премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал замену российских военных на международных миротворцев. Может ли нынешний кризис этому способствовать?

Скованные одной цепью

Поставки газа в Молдову и самопровозглашенное Приднестровье прекратились в связи с завершением с 1 января 2025 года транзита российского природного газа через украинскую трубопроводную систему. Он продолжался даже после начала полномасштабной российской агрессии, но контракт "Газпрома" на транзит истек и продлен не был, несмотря на усилия нескольких лидеров ЕС, в частности словацкого и венгерского премьеров.

В итоге без дешевого российского трубопроводного газа остались не только Австрия, Венгрия и Словакия, но и Молдова, вместе с де-факто оккупированным Россией Приднестровьем. Причем молдавские власти, хоть и с серьезными оговорками, к этой ситуации были готовы: они покупают газ по биржевым ценам в Евросоюзе.

У них проблема только с электроэнергией, значительную часть которой Молдова покупала у того же Приднестровья, а для ее генерации использовался все тот же российский газ. Поэтому в Молдове введен режим экономии энергии, но вся промышленность, как в Приднестровье, там все же не останавливалась.

Приднестровские же власти и жители пользовались бесплатным российским газом, и равной альтернативы такой роскоши даже придумать невозможно. У Тирасполя есть только экстренные запасы угля для сохранения минимального уровня электрогенерации примерно на месяц - дальше остается только мерзнуть. Что, впрочем, рядовые жители панельных домов еще советской постройки и так уже делают, пытаясь отапливать жилье при помощи печек-буржуек, что уже привело к нескольким смертям от угарного газа.

Проблема в том, что энергетические системы Приднестровья и Молдовы по-прежнему связаны между собой. Молдова только к концу 2025 года достроит линию электропередач из Румынии и  тогда сможет получать электроэнергию напрямую из ЕС. Пока же, даже если бы она попыталась купить ее на европейском спотовом рынке, получить ее из-за схемы организации советских электросетей Кишинев смог бы только через Украину, а дальше - через Приднестровье. Там ее, скорее всего, и стали бы потреблять, ничего не заплатив.

Что касается природного газа, то Приднестровье может получать его только двумя путями. Напрямую из России - никак. Можно было, пока шел транзит, получать его со стороны Украины. Второй вариант - через Молдову из ЕС. Однако российский "Газпром" не стал спасать замерзающее Приднестровье и погибающую промышленность региона при помощи поставок через "Турецкий поток" и дальше по странам Евросоюза. В Москве дают понять, что считают, что если газ пойдет через контролируемую Кишиневом территорию, то он до приднестровцев или не дойдет вовсе или большая часть его по дороге "потеряется" в молдавской газотранспортной системе.

Бить по своим

Фактически, чтобы наказать Молдову и дестабилизировать там ситуацию накануне предстоящих в 2025 году парламентских выборов, Кремль жертвует Приднестровьем. В Москве наверняка уверены, что это временная жертва. Как уверяют пророссийские руководители этой де-факто оккупированной Россией территории, они с Кремлем навсегда, замерзающие жители региона в происходящем винят Молдову.

Однако трудно не заметить, что российские власти в последнее время своей политикой вызывают возмущение едва ли не на всех оккупированных сразу после распада СССР территориях. Карабах не в счет, его Россия не контролировала, а теперь и вовсе потеряла, потому что он был занят азербайджанской армией. Южная Осетия, где живет всего несколько десятков тысяч человек, так мала, что про нее вообще забыли. Но в Абхазии недавно бунтари сместили президента, который пытался подписать с Кремлем соглашение об инвестициях, фактически отдающее эту территорию на милость российского крупного бизнеса.

Теперь вот Приднестровье брошено замерзать в надежде на то, что кризис поможет привести к власти в Молдове лояльные России силы по образцу Грузии.

А если этот план провалится? Не развернутся ли доведенные до крайности приднестровцы к Молдове и Евросоюзу? Кремль, похоже, такой риск вообще во внимание не принимает, надеясь на своих военных и местных пророссийских лидеров. Он ведет себя на фактически оккупированных Россией территориях, как слон в посудной лавке. Что, впрочем, совсем неудивительно на фоне военной агрессии против Украины. Эта кровавая мясорубка, похоже, окончтательно обесценила для российских властей жизни людей на любых подконтрольных ей территориях.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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