Кремлю плевать на жителей Приднестровья

Путин продолжает действовать по методу - бей своих, чтобы чужие боялись. Но будущее Молдовы зависит от того, понимает ли Россия все риски своего газового шантажа, считает Иван Преображенский.

Приднестровье тоже больше не получает газ из России Фото: EPA/Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance

На фоне введенного в Приднестровье режима чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок российского газа, молдавские власти напоминают, что цель Кишинева - полная и мирная реинтеграция пророссийских сепаратистов. Условием для начала этого процесса, впрочем, премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал замену российских военных на международных миротворцев. Может ли нынешний кризис этому способствовать?

Скованные одной цепью

Поставки газа в Молдову и самопровозглашенное Приднестровье прекратились в связи с завершением с 1 января 2025 года транзита российского природного газа через украинскую трубопроводную систему. Он продолжался даже после начала полномасштабной российской агрессии, но контракт "Газпрома" на транзит истек и продлен не был, несмотря на усилия нескольких лидеров ЕС, в частности словацкого и венгерского премьеров.

В итоге без дешевого российского трубопроводного газа остались не только Австрия, Венгрия и Словакия, но и Молдова, вместе с де-факто оккупированным Россией Приднестровьем. Причем молдавские власти, хоть и с серьезными оговорками, к этой ситуации были готовы: они покупают газ по биржевым ценам в Евросоюзе.

У них проблема только с электроэнергией, значительную часть которой Молдова покупала у того же Приднестровья, а для ее генерации использовался все тот же российский газ. Поэтому в Молдове введен режим экономии энергии, но вся промышленность, как в Приднестровье, там все же не останавливалась.

Приднестровские же власти и жители пользовались бесплатным российским газом, и равной альтернативы такой роскоши даже придумать невозможно. У Тирасполя есть только экстренные запасы угля для сохранения минимального уровня электрогенерации примерно на месяц - дальше остается только мерзнуть. Что, впрочем, рядовые жители панельных домов еще советской постройки и так уже делают, пытаясь отапливать жилье при помощи печек-буржуек, что уже привело к нескольким смертям от угарного газа.

Проблема в том, что энергетические системы Приднестровья и Молдовы по-прежнему связаны между собой. Молдова только к концу 2025 года достроит линию электропередач из Румынии и тогда сможет получать электроэнергию напрямую из ЕС. Пока же, даже если бы она попыталась купить ее на европейском спотовом рынке, получить ее из-за схемы организации советских электросетей Кишинев смог бы только через Украину, а дальше - через Приднестровье. Там ее, скорее всего, и стали бы потреблять, ничего не заплатив.

Что касается природного газа, то Приднестровье может получать его только двумя путями. Напрямую из России - никак. Можно было, пока шел транзит, получать его со стороны Украины. Второй вариант - через Молдову из ЕС. Однако российский "Газпром" не стал спасать замерзающее Приднестровье и погибающую промышленность региона при помощи поставок через "Турецкий поток" и дальше по странам Евросоюза. В Москве дают понять, что считают, что если газ пойдет через контролируемую Кишиневом территорию, то он до приднестровцев или не дойдет вовсе или большая часть его по дороге "потеряется" в молдавской газотранспортной системе.

Бить по своим

Фактически, чтобы наказать Молдову и дестабилизировать там ситуацию накануне предстоящих в 2025 году парламентских выборов, Кремль жертвует Приднестровьем. В Москве наверняка уверены, что это временная жертва. Как уверяют пророссийские руководители этой де-факто оккупированной Россией территории, они с Кремлем навсегда, замерзающие жители региона в происходящем винят Молдову.

Однако трудно не заметить, что российские власти в последнее время своей политикой вызывают возмущение едва ли не на всех оккупированных сразу после распада СССР территориях. Карабах не в счет, его Россия не контролировала, а теперь и вовсе потеряла, потому что он был занят азербайджанской армией. Южная Осетия, где живет всего несколько десятков тысяч человек, так мала, что про нее вообще забыли. Но в Абхазии недавно бунтари сместили президента, который пытался подписать с Кремлем соглашение об инвестициях, фактически отдающее эту территорию на милость российского крупного бизнеса.

Теперь вот Приднестровье брошено замерзать в надежде на то, что кризис поможет привести к власти в Молдове лояльные России силы по образцу Грузии.

А если этот план провалится? Не развернутся ли доведенные до крайности приднестровцы к Молдове и Евросоюзу? Кремль, похоже, такой риск вообще во внимание не принимает, надеясь на своих военных и местных пророссийских лидеров. Он ведет себя на фактически оккупированных Россией территориях, как слон в посудной лавке. Что, впрочем, совсем неудивительно на фоне военной агрессии против Украины. Эта кровавая мясорубка, похоже, окончтательно обесценила для российских властей жизни людей на любых подконтрольных ей территориях.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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