Как повлияет на Украину отказ от транзита газа из РФ в ЕС

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит газа из России в Европу - Киев отказался продлевать контракт с российским "Газпромом". Почему это решение судьбоносно и как оно повлияет на страны ЕС и самих украинцев?

Транзит российского газа в Европу остановился 1 января 2025 года в 7.00 утра по киевскому времени. Официальный Киев заставил Москву прекратить подачу газав Европу трубой через Украину - украинская сторона отказалась перезаключать пятилетнее соглашение между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" для соединения газотранспортными системами Украины и России, которое было заключено в 2019 году.

"Одно из величайших поражений Москвы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 января транзит российского газа через территорию Украины в Европу равен нулю и назвал это одним из самых больших поражений России. Зеленский напомнил, что 25 лет назад, когда Путин пришел к власти в России, ежегодная прокачка газа по территории Украины в Европу составляла более 130 миллиардов кубометров.

"Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из крупнейших поражений Москвы", - подчеркнул украинский президент и добавил, что "превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров" лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически самого доступного рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Украина же этим шагом впервые в истории показала свою независимость в вопросах европейских поставок газа, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Раньше Украина все время прогибалась перед европейскими интересами по транзиту и всегда вынуждена была жертвовать своими интересами ради России и некоторых европейских трейдеров. А на этот раз этого не случилось. Я считаю, что это переломная точка, и все в Европе, и в России увидели, что Украина является субъектной страной, которую нужно уважать", - прокомментировал DW Владимир Омельченко.

Поможет ли остановка транзита газа приблизить к завершению войны?

Решение Украины не продлевать контракт с "Газпромом" и остановить транзит газа фактически лишило Кремль российской газовой монополии в Европе, отмечают эксперты.

В то же время Киев выиграл гораздо больше: он лишил Москву возможности давить на ЕС и обеспечил потерю Россией части доходов от ископаемых энергоносителей, необходимых для продолжения войны против Украины. "Лишить бюджет дополнительных поступлений, необходимых для финансирования войны, - это шаг в верном направлении для принуждения агрессора к миру, лишение его мобильности. Когда нет денег, ты не можешь финансировать расходы на войну со всеми вытекающими из этого последствиями", - убежден эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, это лишит "Газпром" около шести миллиардов долларов поступлений в год. "Это не так много, если учесть, что нефть, нефтепродукты, газ приносят ему 200 миллиардов в год. Но это важная цифра, побуждающая европейских партнеров, которые видят решительность Украины в этом направлении, продолжать ограничение доходов России в других секторах", - считает он.

Украинский рабочий закрывает газовый вентиль Фото: picture-alliance/dpa/R. Piliey

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прогнозирует, что постепенно Россия будет терять рынки и будет нести финансовые потери. "Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сделала Украина", - подчеркнул Галущенко.

Вместе с тем эксперты уверены, что эффект от отказа транзита российского газа в Европу через Украину как инструмент давления на Россию для прекращения войны против Украины не будет одномоментным. "На мирные переговоры из-за этого не стоит рассчитывать, но эффект от этого точно будет. "Газпром" не имеет сейчас существенной альтернативы, куда продавать свой газ, потому что труба газопровода "Голубой поток" и "Турецкий поток" полностью занята, строительство газопровода "Сила Сибирь-2", которая позволит поставлять газ из России в Китай, сейчас под большим вопросом. Поэтому альтернатив у "Газпрома" не много", - объясняет Владимир Омельченко.

Дальнейшая судьба украинской ГТС без российского газа

После прекращения транзита российского газа, часть газотранспортной системы Украины продолжит работу в режиме закачки и отбора газа из хранилищ, будет прокачивать газ собственной добычи, а также будет работать в реверсном режиме как система хранения в подземных газовых хранилищах газа европейских газотрейдеров. Некоторую часть ГТС придется законсервировать.

Впрочем, отказ от транзита российского газа в Европу не отразится на цене газа для украинцев, уверяют в НАК "Нафтогаз Украины". "Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предусматривается. Мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать. Учитывая многочисленные вопросы об изменениях в транзите российского газа, уверяем: это не отразится на благосостоянии украинских семей", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Поставка газа потребителям в Украине продолжается обычно, поскольку страна накопила достаточно газа для внутреннего потребления в зимний период. "Прекращение транзита не повлияет на Украину, мы с 2015 года не покупаем газ у России. Проблем не было. Если какие-то дефициты и будут возникать, то временные на пике температур, что вполне понятно, когда будет одновременно холодно на всей территории Европы. На следующий сезон будет использоваться газ собственной добычи и реверсные поставки из Европы", - констатирует Гончар. Эксперт также ссылается на обещания избранного президента США Дональда Трампа увеличить поставки в Европу газа, добытого американскими компаниями.