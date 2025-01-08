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ПолитикаМолдова

ЕС призвал Тирасполь принять газ от Кишинева

Евгений Жуков
8 января 2025 г.

На фоне энергетического кризиса в Приднестровье после прекращения поставок газа из РФ Брюссель призывает Тирасполь принять газ и гуманитарную помощь от Кишинева. ЕС создал совместную с Молдовой рабочую группу.

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Тирасполь (фото из архива)
Тирасполь (фото из архива)Фото: Vladislav Bachev/REUTERS

Евросоюз призывает власти непризнанного Приднестровья прекратить блокировать предложения Молдовы о поставках энергии на фоне энергетического кризиса, возникшего после того, как "Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер, пишет во вторник, 7 января, Politico.

"Насколько нам известно, правительство Молдовы уже предложило Приднестровью энергетическую и гуманитарную помощь, но пока она не была принята, - приводит издание слова Хиппер. - Мы призываем Тирасполь к сотрудничеству с Кишиневом для решения ситуации в интересах местного населения".

По словам официальной представительницы ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Анны-Кайсы Итконен, Брюссель создал рабочую группу с Республикой Молдова и "отслеживает очень серьезную ситуацию в регионе".

Между тем "власти" в Тирасполе отрицают, что Кишинев предлагал приднестровскому региону поддержку, несмотря на то что пресс-секретарь молдавского правительства Даниэль Вода представил официальный документ, которым Молдова официально уведомила Тирасполь о возможности помощи Приднестровью, пишет молдавское издание Point. По словам Воды, это предложение было отвергнуто.

Отключение газа и прекращение поставок электроэнергии в Приднестровье

С 1 января "Газпром" прекратил подачу газа через Украину, так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". На следующий день "первый вице-премьер", "министр" экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник заявил, что ее промышленные предприятия остановлены.

В непризнанной республике были введены веерные отключения электроэнергии - дважды в сутки по 4 часа. Предприятие "Тирастеплоэнерго" сообщило о прекращении подачи в жилые дома тепла и горячей воды.

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