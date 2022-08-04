Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: главная интрига

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Президент РФ Путин нередко опаздывает на официальные встречи. Но на переговорах в Тегеране в июле ему пришлось ждать турецкого коллегу Эрдогана. Карикатура DW о том, что было перед саммитом в Сочи.
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