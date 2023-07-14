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Наместник Киево-Печерской лавры взят под стражу

Жан Рофе
39 мин. назад

Суд в Киеве изменил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога.

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Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в суде
Митрополит УПЦ МП Павел в суде (фото из архива)Фото: Pavlo Bagmut/Avalon//Photoshot/picture alliance

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (в миру - Петр Лебедь) с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа 2023 года. Об этом сообщили вечером в пятницу, 14 июля, украинские СМИ.

При этом суд установил возможность внесения залога в размере более 33 млн гривен (около 800 тысяч евро). Прокуратура просила отправить митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) под стражу до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 млн гривен.

Дело митрополита Павла

Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Шевченковский суд Киева 1 апреля 2023 года постановил подвергнуть Павла круглосуточному домашнему аресту.

Ранее на этой неделе офис генпрокурора Украины объявил митрополиту Павлу о новом подозрении. По версии следствия, он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ. В связи с этим прокуратура попросила суд изменить ему меру пресечения.

Павел свою вину отрицает, его адвокаты планируют обжаловать решение Соломенского райсуда.

УПЦ МП отказалась покидать Киево-Печерскую лавру

С 29 марта был расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ МП заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил.

В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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