В Германии вынесен приговор за нарушение "крымских" санкций ЕС

В Германии вынесен очередной обвинительный приговор за нарушение эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное из-за аннексии Крыма и российского вмешательства на востоке Украины. В четверг, 4 марта, земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого нелегально экспортировала технику, пригодную для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к двум годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам.
Поставки металлообрабатывающих станков оборонному концерну через гражданскую фирму
Судьи сочли доказанным, что глава фирмы нарушил санкции ЕС в отношении российского руководства в семи случаях с 2015 по 2018 годы. Его 40-летний пособник дважды содействовал ему в налаживании контактов и получил за данные услуги вознаграждение, сообщил представитель суда.
Компания продавала российской оборонной компании металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения, что является нарушением санкций ЕС, с помощью которых европейские страны стремятся предотвратить экспорт военных технологий в Россию. Бизнес велся через российского предпринимателя, закупавшего за границей оборонную продукцию для своей страны. Промежуточным закупщиком при этом выступала гражданская компания, но в итоге станки поставлялись оборонному предприятию. При этом суд счел недоказанным, что обвиняемые сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами.
Фирма должна выплатить государству всю валовую прибыль в размере 7,9 миллиона евро, полученную от нелегальных сделок, постановил суд. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение размером 184 тысячи евро, и выплатить дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро.
Санкции ЕС за аннексию Крыма и конфликт в Донбассе и их нарушения
Аналогичные решения немецкие суды выносили уже неоднократно после введения санкций ЕС в 2014 году за аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины. В частности, в январе 2020 года также в суде Гамбурга был вынесен приговор россиянину Владимиру Д., проживавшему до ареста на юге Германии. Суд счел доказанным, что он продал российским заказчикам прессы для горячего изостатического прессования, которые применяются в аэрокосмической сфере, а также порции декаборанов, используемых для производства ракетного топлива. Россиянин был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией активов фирмы на сумму около 1,5 млн евро.
Ограничительные меры ЕС касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ и включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым . Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.
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Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман