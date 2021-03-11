 В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 11.03.2021

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Украина

В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

СНБО Украины утвердил стратегию реинтеграции аннексированного Россией полуострова. Также решено проверить голосование в Раде за соглашение 2010 года, продлившее размещение флота РФ в Крыму.

Протестующие против аннексии Крыма Россией (фото из архива)

Протестующие против аннексии Крыма Россией (фото из архива)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Россией полуострова Крым. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter по итогам заседания СНБО в четверг, 11 марта.

"Исторический документ, который должен был быть еще в 2014 году. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента", - написал Кулеба. По его словам, которые цитируют украинские агентства , процесс возвращения Крыма будет базироваться на трех составляющих. 

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.

СБУ поручили проверить голосование за "Харьковские соглашения"

На том же заседании СНБО решил поручить Службе безопасности Украины (СБУ) выяснить обстоятельства голосования Верховной радой за "Харьковские соглашения", сообщил секретарь совета Алексей Данилов. "Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить производство по 111 статье Уголовного кодекса "государственная измена" относительно соответствующих лиц", - подчеркнул он. Ранее, 28 января, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины уведомило экс-президента Виктора Януковича о том, что он подозревается в госизмене в связи с подписанием "Харьковских соглашений".

В 2010 году Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашения, по которым размещение Черноморского флота РФ в Крыму было продлено на 25 лет, а Украина получила скидку на российский газ.

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