ООН: В Украине гражданское общество и журналисты находятся под давлением

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало в среду, 8 декабря, специальный доклад, посвященный ситуации в Украине с основополагающими свободами в последние два года. Исследование, проводившееся с ноября 2019 по октябрь 2021 года, задокументировало десятки нарушений на всей территории страны, включая неподконтрольные Киеву регионы Донбасса и аннексированный Россией Крым.

Под ударом журналисты и оппозиция

На подконтрольных Киеву территориях эксперты Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за два года зафиксировали 29 инцидентов, направленных против журналистов, блогеров и других граждан, критикующих органы власти или политическую повестку дня в целом. В 22 из этих случаев применялось насилие. Среди наиболее уязвимых групп отмечаются журналисты. "Одной из ключевых проблем остается неспособность органов власти обеспечить физическую безопасность журналистов (...) В частности, неспособность немедленно прекратить насильственные действия на месте происшествия и неэффективные расследования угроз и нападений", - говорится в докладе.

В докладе УВКПЧ среди примеров нападений на журналистов упоминается история редактора онлайн-издания из Полтавщины (по данным DW, речь идет о редакторе пирятинской газеты "Свежий апельсин" Вадиме Кирпиченко), критиковавшем местных политических лидеров из-за вероятной коррупции. Как сообщается, из-за неспособности полиции расследовать первое нападение на журналиста те же лица во второй раз избили его через восемь дней. "Неспособность должным образом реагировать на такое насилие во время или сразу после нападений создает атмосферу безнаказанности", - отмечают в УВКПЧ. В то же время там "заметили прогресс" в расследовании нападений на журналистов в 2021 году.

NewsOne - один из трех телеканалов, закрытых по решению СНБО Украины

В качестве примера наступления государства на свободу слова в докладе упомянуты введенные Совета национальной безопасности и обороны санкции, которые привели к закрытию телеканалов депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака (ZiK, 112 Украина, NewsОne), а также заблокировали доступ к онлайн-изданиям СТРАНА.ua и Sharij.net.

"Текст указов (о введении санкций. - Ред.) не содержал обоснования (…) в частности, конкретных проблем для нацбезопасности. (...) Следовательно, в этих решениях не было доказано соответствие международным стандартам необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений", - отмечается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Его авторы предполагают, что подобные методы могут повлечь за собой самоцензуру СМИ, ведь те будут избегать чувствительных тем, опасаясь, что они будет рассматриваться как связанные с нацбезопасностью.

Мирные собрания становятся объектами нападений

Жертвами нападений на мирные собрания, по наблюдениям УВКПЧ, чаще всего становились представители ЛГБТ-сообщества. При этом правоохранителям удалось оградить от насилия участников больших прайдов 2021 года: в Киеве, Харькове и Одессе. Однако небольшие собрания по-прежнему становятся объектами нападений групп, пропагандирующих насилие.

Демонстрация в Киеве против ограничений, связанных с ковидом, 24 ноября

Кроме того, УВКПЧ зафиксировала пять случаев насилия со стороны ультраправых групп против участников политических митингов - речь идет об акциях считающихся пророссийскими "Партии Шария" и ОПЗЖ, сорванных участниками контрдемонстраций. "Квалификация ни одного из нападений на "Партию Шария" не отражала политический мотив нападающих и, следовательно, может подорвать право потерпевших на правовую защиту и оттолкнуть широкую общественность от участия в политической жизни", - говорится в докладе.

УВКПЧ также озабочено тем, что ограничения, связанные с COVID-19, избирательно применяются к мирным собраниям в Украине. "Большие собрания по социально-экономическим вопросам проходили беспрепятственно, но органы власти, ссылаясь на меры борьбы с пандемией, прекращали или предотвращали проведение собраний по чувствительным темам", - указывается в документе, при этом в качестве примера приводятся два митинга против ультраправого насилия в Киеве, разогнанные полицией в январе этого года.

"Ограничение гражданского пространства" в Крыму

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что российские власти в Крыму также используют строгие правила по борьбе с коронавирусом для противодействия участникам мирных собраний. В частности, речь идет об одиночных пикетах крымских татар в защиту лиц, осужденных по делам исламистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ, защита настаивает, что фигурантов дел преследуют по религиозным мотивам. - Ред.), участников которых наказывают как за нарушение правил проведения митингов, так и за нарушение правил карантина.

Акция в Киеве в поддержку осужденных в России крымских татар, сентябрь 2020 года

В целом УВКПЧ продолжает фиксировать "ограничение гражданского пространства" в связи с действием в аннексированном Крыму российского законодательства. К крупнейшей группе, которая страдает от преследования, - крымским татарам и членам "Хизб ут-Тахрир", прибавились менее политизированные. Речь идет, например, о верующих из числа "Свидетелей Иеговы" - религиозной организации, признанной в РФ экстремистской. За последние годы, по данным УВКПЧ, вынесено четыре приговора "свидетелям" с наказанием в шесть-шесть с половиной лет лишения свободы.

Российские власти продолжают ущемлять свободу слова в Крыму, заявляют авторы доклада. В качестве примера они называют дело главного редактора крымскотатарской газеты "Кирим" Бекира Мамутова, которого суд оштрафовал за публикацию отчета о правах человека в Крыму, обнародованного генсекретарем ООН - в тексте отчета упоминался Меджлис, также признанный в РФ экстремистской организацией.

"Обострение атмосферы страха" в "ДНР" и "ЛНР"

Описывая ситуацию в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека говорит об "обострении атмосферы страха". Оно, по наблюдениям авторов исследования, является следствием введения новых наказаний за клевету и "распространение недостоверной информации" в "ДНР" и "ЛНР".

УВКПЧ задокументировало 10 случаев преследования там людей за высказывание мнений: притеснения испытывают как граждане, выражающие проукраинские взгляды, так и более умеренные критики методов управления самопровозглашенных властей. Под преследование также попали и правозащитники, которые заботятся о правах женщин или ЛГБТ-сообщества на неподконтрольных правительству Украины территориях.

Самый громкий случай произвола сепартистов, приведенный в докладе, - подавление забастовки на шахте "Востокуголь" в городе Антрацит: 24 шахтера, потребовавшие погашения долгов по зарплате, были задержаны и провели под внесудебным арестом почти две недели. Так называемое "министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР" грозило уголовным преследованием шахтерам за распространение информации о их задержании.

Смотрите также:

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Усталость У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса На угольной шахте в Красноармейске На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Жизнь в тумане Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рядом с линией фронта Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рабочее утро Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Перекур Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Хочется оставаться красивой Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Уголь Донбасса "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне. Автор: Наталия Королева

