 Экс-замглавы Меджлиса крымских татар вновь ужесточили обвинение | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2021

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Россия

Экс-замглавы Меджлиса крымских татар вновь ужесточили обвинение

Обвинения по делу о повреждении газопровода в Крыму становятся все серьезнее. Нариману Джелялову грозит уже до 20 лет заключения.

Нариман Джелялов

Нариман Джелялов

Бывшему заместителю председателя Меджлиса  крымских татар Нариману Джелялову вновь ужесточили обвинение по делу о повреждении газопровода под Симферополем. Об этом в среду, 22 сентября, в соцсети Facebook сообщил адвокат политика Николай Полозов.

Согласно сообщению Полозова, Джелялову теперь инкриминируют совершение диверсии в составе организованной группы, а также незаконное приобретение или хранение взрывчатых веществ - тоже в составе организованной группы. По первому обвинению ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, по второму - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Первоначально экс-зампредседателя Меджлиса обвиняли "в пособничестве в совершении диверсии", однако в ходе следственных действий в начале сентября переквалифицировали статью на "полноценное участие" в ней.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

23 августа российские СМИ написали со ссылкой на управление МВД России в аннексированном у Украины Крыму о повреждении неизвестными газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В рамках этого дела 3 и 4 сентября прошли обыски дома у пятерых крымских татар, всех их задержали. Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, - всего около 50 человек, - пришли 4 сентября к зданию Федеральной службы безопасности в Симферополе и также были задержаны.

Госдепартамент США обратился к властям России с призывом незамедлительно освободить Наримана Джелялова и еще по меньшей мере 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В 2016 году власти в России сочли Меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретили его деятельность в РФ.

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  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

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    Автор: Игорь Бурдыга


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