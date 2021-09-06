Замглавы Меджлиса крымских татар Джелялов арестован на 2 месяца

Суд в Симферополе в понедельник, 6 сентября, арестовал зампредседателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова на два месяца. Об этом сообщил председатель Меджлиса, бывший депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

По его словам, Джелялова заключили под стражу до 4 ноября, на время следствия.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, Наримана Джелялова подозревают в совершении преступлений по статьям о диверсии и о пособничестве. Адвокат Николай Полозов просил избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину Джелялов не признает.

Помимо него под двухмесячный арест отправлены двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы, которым вменяют в вину диверсию.

Сотрудница пресс-службы суда Нина Ворончук рассказала журналистам, что, согласно материалам дела, подозреваемые прикрепили к газопроводной трубе в селе Перевальное под Симферополем взрывное устройство и взорвали его.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

23 августа российские СМИ написали со ссылкой на управление МВД России в аннексированном у Украины Крыму о повреждении газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

3 и 4 сентября в рамках этого дела прошли обыски дома у пятерых крымских татар, в том числе Наримана Джелялова, всех пятерых задержали. Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, всего около 50 человек, пришли 4 сентября к зданию ФСБ в Симферополе - и также были задержаны.

Госдепартамент США обратился к властям России, аннексировавшей Крым, с призывом незамедлительно освободить Наримана Джелялова и еще по меньшей мере 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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