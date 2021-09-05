Омбудсмен Украины сообщила о массовых задержаниях в Крыму

По данным Киева, в аннексированном Россией Крыму задержаны более 50 крымских татар. Участников протестной акции, проходившей у здания ФСБ в Симферополе, "затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции", сообщила в соцсетях вечером в субботу, 4 сентября, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, задержанных допрашивают без доступа адвокатов.

В частности, задержаны два журналиста портала "Крымская солидарность" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный Казим Аметов. "Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь", - подчеркнула Денисова.

Украинский омбудсмен предупредила, что "без согласованных действий Украины и международных партнеров из задержанных граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по ​​сфабрикованным делам". Она призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на Россию с целью прекращения репрессий отношении коренного населения.

Обыски и задержания в Крыму

Накануне несколько десятков человек вышли к зданию ФСБ в Симферополе, чтобы выразить протест против задержания пяти человек по делу о повреждении газопровода в районе села Перевальное. О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на управление МВД России в Крыму. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе известного крымского политика, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский связал задержания с началом работы "Крымской платформы".

"Крымская платформа" - украинская инициатива по возвращению Крыма

В конце августа на учредительной конференции в Киеве была принята декларация "Крымской платформы" - украинской политико-дипломатической инициативы, направленной на возвращение Крыма. Сооснователями "Крымской платформы" стали 46 стран, в том числе все государства Европейского Союза, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), а также Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова).

Декларация "Крымской платформы" предусматривает назначение каждой страной-участницей представителя для сотрудничества с офисом инициативы. Предполагается, что "Крымская платформа" будет работать на четырех уровнях - глав государств и правительств, глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном.

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