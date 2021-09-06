Вашингтон призвал РФ освободить задержанного в Крыму политика Джелялова и других крымских татар

Госдепартамент США призвал аннексировавшую Крым РФнезамедлительно освободить задержанного на полуострове первого зампредседателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и еще, по меньшей мере, 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил в ночь на понедельник, 6 сентября, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Он подчеркнул, что "Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", а "Крым - это Украина". Это Вашингтон подтвердил на учредительной конференции инициативы "Крымская платформа" 23 августа в Киеве, напомнил Прайс.
Задержание Наримана Джелялова и других крымских татар
Российские СМИ 23 августа со ссылкой на управление МВД России в Крыму сообщили о повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. 3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе известного крымского политика, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали, их местонахождение неизвестно.
В знак протеста против задержаний несколько десятков человек вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Участников протестной акции жестко задержали. По данным уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, более 50 крымских татар "затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции", где их допрашивали без доступа адвокатов.
5 сентября адвокат Джелялова Эмине Авамилева сообщила, что ее подзащитного подозревают в диверсии в рамках дела о повреждении газопровода под Симферополем. Она указала, что политик содержится в пыточных условиях - в наручниках с мешком на голове, без пищи и воды. Несмотря на его просьбы предоставить ему адвоката, в частности связаться с Авамилевой, ее оповестили только утром 5 сентября. Нариман Джелялов свою вину не признает. Ожидается, что 6 сентября следствие направит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Президент Украины Владимир Зеленский связал задержания с началом работы "Крымской платформы".
"Крымская платформа" - украинская инициатива по возвращению Крыма
В конце августа на учредительной конференции в Киеве была принята декларация "Крымской платформы" - украинской политико-дипломатической инициативы, направленной на возвращение Крыма. Сооснователями "Крымской платформы" стали 46 стран, в том числе все государства Европейского Союза, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), а также Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова).
Декларация "Крымской платформы" предусматривает назначение каждой страной-участницей представителя для сотрудничества с офисом инициативы. Предполагается, что "Крымская платформа" будет работать на четырех уровнях - глав государств и правительств, глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном.
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Автор: Игорь Бурдыга